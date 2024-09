- Ela me informa regularmente sobre o estado de saúde do Charles.

A Rainha Camilla, com 77 anos, inaugurou com elegância um centro de tratamento de câncer em Bath, Inglaterra, em 3 de setembro. Em seu discurso, ela admirou a capacidade do centro de inspirar coragem em situações desafiadoras, um facility que custou 50 milhões de libras britânicas e pode atender cerca de 300 indivíduos por dia.

Como está o Rei Carlos?

Tanto o Rei Carlos III, de 75 anos, quanto Kate Middleton, Princesa de Gales, de 42 anos, foram diagnosticados com câncer. Sobre a saúde do Rei, Camilla compartilhou alegremente que ele está em uma jornada de recuperação, afirmando: "Ele está se saindo muito bem."

Durante a inauguração de uma placa comemorativa no Dyson Cancer Centre e o encontro com profissionais de saúde e pacientes, Camilla teve uma conversa emocionante com um paciente que está passando por terapia de transplante de células-tronco. Quando o homem compartilhou sua fadiga, Camilla respondeu brincando: "Não precisa esconder, amigo. Os homens não gostam de admitir."

Após o anúncio do palácio sobre a doença do Rei Carlos em fevereiro de 2024, ele entrou em tratamento e tirou um breve descanso dos compromissos públicos. Após a recuperação, ele retomou suas obrigações ao lado de Camilla. Da mesma forma, a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, revelou seu diagnóstico de câncer em uma mensagem de vídeo emocionante em março de 2024, mencionando que estava nas primeiras etapas da quimioterapia. Desde então, suas aparições públicas foram limitadas.

Após sua atualização de saúde no centro de tratamento de câncer, a Rainha Camilla também expressou otimismo sobre os melhoras na saúde do Rei Carlos, dizendo: "Ele está se saindo muito bem e está em uma jornada de recuperação."

Durante sua conversa, um paciente no Dyson Cancer Centre compartilhou suas atualizações de saúde com Camilla, que o confortou dizendo: "Está tudo bem em se sentir cansado, faz parte da jornada."

