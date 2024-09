- Ela está a participar da adaptação americana de "Dance Today".

Vai ela dançar "Blues da Cadeia"? Parece que a fraudadora Anna Sorokin (33), que já foi condenada, está prestes a participar de "Dançando com as Estrelas", a versão americana de "Vamos Dançar". De acordo com notícias do The New York Post, Sorokin recebeu permissão para participar da 33ª temporada do programa, apesar de estar em prisão domiciliar judicial em Nova York. Apesar de não poder sair da cidade, a porta-voz de Sorokin confirmou que seu monitor de tornozelo só restringe seu movimento dentro de um raio de 70 milhas (112 quilômetros) de seu apartamento. No entanto, o programa é gravado em Los Angeles, resultando em uma distância aproximada de 2.800 milhas entre os dois locais. Os detalhes dos arranjos especiais para sua aparição na TV ainda não foram revelados, mas ela será obrigada a usar um monitor de tornozelo eletrônico durante suas aparições para evitar movimentos não autorizados.

A Golpista de Soho Pisa no Chão de Dança

Sorokin foi presa em 2017 e sentenciada a um mínimo de quatro anos de prisão em 2019 por suas atividades fraudulentas. Ela havia se passado por uma rica herdeira alemã chamada Anna Delvey e havia se infiltrado na elite social de Nova York, recebendo serviços e itens wert mais de US$ 200.000. Isso lhe rendeu o apelido de "Golpista de Soho" ("Enganadora de Soho"). Recentemente, ela estava presa devido a um visto expirado.

As atividades desonestas de Sorokin ganharam atenção após o lançamento da série da Netflix "Criando Anna". Essa minissérie de nove episódios, lançada na plataforma de streaming em fevereiro de 2022, oferece uma representação dramatizada dos esquemas de Sorokin. A atriz Julia Garner (28) interpreta Sorokin/Delvey na série da Netflix, que é baseada no artigo da jornalista Jessica Pressler "Como Anna Delvey Enganou os Party Goers de Nova York".

