Edoardo Mortara vence o controverso Prémio E de Hong Kong

O piloto da Venturi tinha inicialmente chegado à bandeira axadrezada em segundo lugar, mas o vencedor provisório, Sam Bird, recebeu posteriormente uma penalização de tempo de cinco segundos devido a uma altercação anterior.

O piloto da Envision Virgin estava claramente silencioso nas suas celebrações na linha de chegada, sabendo que estava a decorrer uma investigação. Os comissários de pista passaram mais de quatro horas deliberando sobre a decisão antes de finalmente anunciarem o resultado.

A temporada 2018/19 da Fórmula E

'Jogada nojenta'

Na luta pela liderança antes da última volta, Bird chocou com a traseira do líder da corrida, Andre Lotterer, o que fez com que o piloto da Techeetah sofresse um furo.

Com Lotterer fora da corrida, Bird conseguiu conquistar o que considerou ser a sua segunda vitória da época.

"Tentei ir por dentro e o Andre [Lotterer] defendeu-se tarde", disse Bird quando questionado sobre o contacto. "É uma grande pena e o meu coração está com ele."

Lotterer foi muito menos diplomático sobre a forma como a sua corrida terminou, classificando a manobra como "nojenta".

"Se eles deixaram isso acontecer, não sei o que estamos a fazer lá fora. Não sei o que poderia ter feito de diferente", disse ele após a corrida, ainda visivelmente zangado.

"A corrida foi justa até àquele momento, mas aquilo é o que se chama uma manobra nojenta. Não é bem assim que devemos correr. Eu perdi a corrida graças a ele".

A corrida foi muito dramática, com oito carros a não conseguirem terminar. O anterior líder do campeonato, Jerome d'Ambrosio, foi um dos que sofreu uma bandeira vermelha depois de ser apanhado numa colisão.

Lucas di Grassi e Robin Frijns acabaram por ser confirmados como os outros lugares do pódio, chegando em segundo e terceiro, respetivamente.

Esta não é a primeira vez que uma corrida de Fórmula E termina em emoção. Durante a última E Prx, no México, di Grassi ultrapassou o líder da corrida, Pascal Wehrlein, quando a bateria do seu carro acabou na linha de chegada.

A vitória herdada de Mortara é a sua primeira na Fórmula E e também a primeira da sua equipa Venturi na série.

Apesar de ter caído para sexto, Bird continua a liderar a classificação dos pilotos por um ponto.

Fonte: edition.cnn.com