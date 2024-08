Edeka desencoraja apoio à AfD

Edeka entrou na política alguns dias antes das eleições estaduais iminentes na Saxônia e Turíngia. A cadeia de supermercados está advogando contra o voto no AfD em anúncios de página inteira no "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" e mídias sociais. Em seu anúncio, eles afirmam: "Por que azul não é uma opção na Edeka", se referindo à cor do partido do AfD.

O anúncio exibe uma variedade de frutas e legumes, como pepinos, brócolis, bananas, cerejas e morangos. O texto diz: "A seção de frutas e legumes é um colorido display de diversidade. A evolução nos ensinou que azul não é a melhor opção. Na Alemanha, os azuis já são a maior ameaça a uma sociedade diversificada."

A Federação Alemã do Varejo (HDE) também entrou na campanha eleitoral esta semana. Seu presidente, Alexander von Preen, chamou para votar em partidos democráticos. Ele alertou contra o deslocamento da sociedade para a exclusão e o ódio, dizendo que isso levaria a um futuro negativo tanto para a sociedade quanto para a economia.

"Hoecke revela suas verdadeiras cores"

A indústria do varejo atualmente tem cerca de 120.000 vagas, de acordo com a HDE. Von Preen questionou de onde esses trabalhadores viriam se políticos exclusivistas e isolacionistas assumissem o poder. Ele descreveu o AfD como perigoso e irresponsável, dizendo que Björn Höcke, uma das principais figuras do AfD, havia revelado suas verdadeiras cores ao desejar a falência de empresas familiares que promovem a diversidade na sociedade e na economia.

Von Preen está se referindo a uma campanha apoiada por mais de 40 empresários alemães, incluindo Rossmann, Stihl, Pfeifer & Langen, Vorwerk e Sennheiser, intitulada "Feito na Alemanha - Feito pela Diversidade". Segundo o MDR, o candidato principal do AfD na Turíngia, Höcke, não aprecia essa abordagem. Ele teria chamado a campanha de "hipocrisia" em um evento de campanha em Sommerda, na Turíngia, no fim de semana, desejando problemas econômicos graves para essas empresas.

Não apenas a indústria do varejo, mas também a indústria manufatureira teme que o AfD prejudique a economia alemã. O presidente do BDI, Siegfried Russwurm, disse que a xenofobia agressiva do AfD agravaria o problema já existente de escassez de mão de obra qualificada na Alemanha. A participação do AfD no governo prejudicaria severamente a economia e a prosperidade na Alemanha Oriental. O partido se apresenta falsamente como a voz das pequenas e médias empresas locais.

As eleiçõesoccorrerão na Saxônia e na Turíngia no domingo. As pesquisas atuais mostram o AfD em torno de 30% em ambos os estados.

