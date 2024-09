É possível deixar bens para um animal de estimação amado?

Em junho de 2019, o renomado designer Karl Lagerfeld faleceu. Uma significativa parte de sua riqueza, acumulada durante seu tempo à frente da casa de moda Chanel, foi deixada para seu companheiro felino, Choupette.

Em uma entrevista à CNN em 2013, Lagerfeld compartilhou: "Eu nunca pensei que iria me apaixonar assim por um gato." Ele acrescentou: "Não há casamento ainda entre humanos e animais, mas..."

Esses legados não são tão incomuns quanto se poderia pensar. Advogados de testamentos relataram um aumento no número de pessoas que planejam financeiramente para seus animais de estimação após sua morte. Alguns desses legados são bastante generosos.

Vinte e nove estados aprovaram leis de confiança de animais de estimação desde 2008, e agora todos os estados, além do Distrito de Columbia, têm alguma forma de diretrizes sobre esse assunto, de acordo com a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais.

No entanto, é uma questão financeira complexa. Legados de animais de estimação já foram contestados em tribunais, com algum sucesso, por herdeiros deserdados. Uma vez que os animais de estimação são considerados propriedade em todos os estados dos EUA, a transferência direta de dinheiro para eles não é possível. No entanto, existem maneiras de contornar isso, à medida que mais e mais proprietários de animais de estimação descobrem.

Mantendo um animal de estimação em casa

Um animal de estimação não pode herdar uma casa. Mas, se uma pessoa nomear um guardião para seu animal de estimação, pode deixar dinheiro e propriedade para essa pessoa com a estipulação de que seja usado para o cuidado do animal de estimação, até mesmo dentro da residência do falecido. No entanto, não há garantia de que o guardião cumprirá essas vontades, e em muitos casos, eles não são legalmente obrigados a fazê-lo.

Se uma pessoa prefere seus animais de estimação à sua família, os advogados alertam que os motivos para a deserdação devem ser claramente estipulados no testamento. Se uma pessoa deserdar seus filhos ou netos por raiva ou decepção, eles devem documentar esses incidentes para apoiar suas vontades em tribunal.

Em 2008, um tribunal de sucessões de Nova York reduziu o legado controverso de $12 milhões deixado para seu Maltês, Trouble, pela rica proprietária de imóveis Leona Helmsley para $2 milhões. O juiz também concedeu $6 milhões a dois netos que ela havia deserdado "por razões conhecidas por eles".

Fez manchetes na Ásia no início deste ano quando uma idosa de Xangai anunciou que estava deixando sua fortuna de $2,8 milhões para seus gatos e cachorros porque seus filhos nunca a visitavam.

Configurando uma confiança

Se uma pessoa quiser estabelecer uma confiança legalmente vinculativa para o cuidado de seu animal de estimação com fundos garantidos, geralmente precisa configurar uma confiança. Majel Barrett-Roddenberry, a atriz e viúva do criador de "Star Trek", Gene Roddenberry, fez exatamente isso antes de sua morte em 2009. Ela estabeleceu uma confiança de $4 milhões para os cachorros do casal e alocou mais $1 milhões para um empregado cuidar deles.

A advogada de Florida Peggy Hoyt, autora de "All My Children Wear Fur Coats", aconselha seus clientes a deixar instruções detalhadas para os cuidadores de seus animais de estimação. Eles devem ter acesso à sua casa, instruções para alimentação e cuidados com o animal de estimação, o nome e as informações de contato do veterinário e instruções por escrito para o cuidado de longo prazo ou permanente do animal de estimação.

Se o animal de estimação viver mais que seu cuidador, as leis estaduais variam sobre quem é responsável pelo animal (A ASPCA oferece um guia, estado por estado.). Leslie Ann Mandel, viúva do autor de ficção científica Arthur Herzog III, fez provisões detalhadas para seu gato, cachorro e mais de duas dúzias de papagaios em seu testamento. Ela deixou um trustee $100,000 e acesso a fundos adicionais, mas os pássaros foram obrigados a viver no aviário da casa de Mandel em Wainscott, Hamptons após sua morte (em 2015). Sua demanda principal: "sem gaiolas".

Quando as coisas dão errado

Há vários potenciais problemas.

Advogados de testamentos recomendam configurar um trustee separado para a confiança que não seja também o cuidador do animal de estimação. É mais provável que as vontades do animal de estimação sejam cumpridas se houver vários indivíduos administrando os termos da confiança. Mesmo um cuidador bem-intencionado pode ser tentado a desviar fundos para suas próprias necessidades se enfrentar dificuldades financeiras.

Uma solução mais simples é deixar uma quantia de dinheiro para uma organização de proteção animal. Algumas delas, como as Sociedades Humanas Associadas, operam abrigos em toda a Nova Jersey, que cuidarão de gatos e cachorros após a morte de seus proprietários.

"Requeremos pelo menos uma doação mínima de $10,000 para o futuro cuidado do animal", disse a Diretora de Desenvolvimento Danielle Mania. "No entanto, não queremos que eles tenham que passar o resto de suas vidas em um abrigo. Tentamos encontrar-lhes um novo 'lar para sempre'."

O aumento dos legados de animais de estimação levou alguns advogados de testamentos a oferecer serviços de planejamento financeiro mais abrangentes para proprietários de animais de estimação. Empresas, reconhecendo essa tendência, começaram a oferecer serviços relacionados a animais de estimação, como cemitérios para animais de estimação e serviços de cuidados com animais de estimação de luxo.

No evento da morte de um proprietário de animal de estimação, é crucial escolher um guardião que seguirá as instruções de cuidados com o animal de estimação, já que o guardião não é legalmente obrigado a cumprir. Isso pode ser uma oportunidade comercial para indivíduos ou organizações que oferecem serviços de cuidados com animais de estimação comprometidos em seguir tais instruções.

