É necessário um exame cuidadoso das provas de vídeo apresentadas.

No futebol, isso frequentemente resulta em discussões e confusões a cada fim de semana. Em esportes como esgrima ou luta livre nos Jogos Olímpicos, isso resulta em frequentes interrupções. No entanto, no hóquei no gelo alemão, a revisão de vídeo tornou-se uma narrativa triunfante que começou há cerca de 25 anos. "Da forma como fazemos, é realmente eficaz", afirma o CEO da DEL, Gernot Tripcke, "é autoajuda para o árbitro, não controle externo. Não há árbitro ou chefe adicional dizendo o que fazer."

A Deutsche Eishockey Liga trouxe essa assistência tecnológica para o campo na temporada 1999/2000 - durante os playoffs. "No início, tínhamos apenas duas câmeras de vídeo VHS e um monitor na cabina do cronometrista", lembra Jörg von Ameln, que então e ainda é responsável pelas operações da DEL. Os juízes de gol tradicionais em suas caixas pequenas, que sinalizavam um gol acendendo uma luz verde, eram considerados ultrapassados.

"Fomos pioneiros na Alemanha", diz von Ameln, "outras ligas nos copiaram um a um". Inicialmente, havia apenas uma câmera de replay, e nas transmissões pela então parceira de TV Premiere, também havia imagens de TV adicionais em outro gravador de vídeo. As decisões eram tomadas apenas sobre gols: a patinação estava atrás da linha? Um atacante estava em posição irregular no creme? A patinação foi chutada para a rede? O goleiro foi atrapalhado?

Diferentemente do futebol ou da NHL, não há árbitro de vídeo ou VAR interferindo de fora. "O árbitro no gelo tem que tomar uma decisão antes de sair do gelo", explica von Ameln, "as imagens devem contradizer completamente sua decisão. Se não, ela fica de pé." Erros sérios são raros, principalmente porque a revisão de vídeo não é usada em todos os casos. Como em 2021, com um gol fantasma do Augsburgo, quando o disco passou por um buraco na rede do lado de fora. Ou em 2023, quando um gol do Straubing foi marcado com o disco deslizando sob a moldura do gol.

Diferentemente do futebol, onde também é sobre pênaltis e cartões vermelhos, a revisão de vídeo inicialmente só dizia respeito às decisões de gol. Somente nas últimas três temporadas, as penalidades maiores por faltas sérias puderam ser confirmadas ou reduzidas via vídeo - agora, graças ao parceiro de TV Telekom, em HD e de diferentes perspectivas em cada jogo. Desde a última temporada, pode-se verificar se o disco foi atirado ilegalmente sobre o acrílico. A última inovação: todos os árbitros explicam suas decisões, inclusive aquelas após a revisão de vídeo, por microfone e alto-falantes do estádio. Eles também podem se comunicar melhor entre si no gelo com o novo sistema. "Até a NHL está olhando para essa função", diz von Ameln.

Claro, sempre há espaço para melhorias: von Ameln gostaria de ter três câmeras na trave de gol - uma questão financeira. É frequentemente debatido se os treinadores deveriam ter o direito de solicitar uma revisão de vídeo, como na NHL. "A demanda ainda não está aí", diz von Ameln. O número de revisões de vídeo já é alto o suficiente, com 214 para gols e 91 para penalidades na última temporada. 28 decisões de gol foram alteradas. "Isso", enfatiza von Ameln, "é definitivamente um sucesso."

