O Assistente de Árbitros de Vídeo (VAR) também tem seus triunfos, você não está ouvindo coisas! No futebol, é um assunto controverso todas as semanas, mas no hóquei no gelo alemão, é um sucesso reconhecido. A razão? No hóquei no gelo, o VAR funciona como uma ajuda para a autoavaliação, em vez de controle externo.

No futebol, ele acende discussões acaloradas em cada partida, até mesmo em eventos olímpicos como esgrima ou luta livre, causando interrupções constantes. No entanto, no hóquei no gelo, o VAR é uma história de sucesso que começou na Alemanha há mais de 25 anos. "O nosso método é fantástico", comenta o CEO da DEL, Gernot Tripcke, "é autoavaliação para o árbitro, não controle externo. Não há quarto árbitro, ninguém ditando ao árbitro."

A Deutsche Eishockey Liga introduziu essa ajuda técnica na temporada 1999/2000, durante o início dos playoffs. "No início, tínhamos dois gravadores de vídeo VHS e um monitor com o cronometrista", lembra Jörg von Ameln, que gerenciava as operações da DEL na época e agora. Os antigos juízes de gol em suas cabines pequenas, que acendiam verde para um gol de sua perspectiva, ficaram obsoletos.

"Fomos pioneiros na Alemanha", diz von Ameln, "outras ligas seguiram nosso exemplo depois." Inicialmente, apenas uma câmera de replay era usada, e imagens adicionais da TV também estavam disponíveis em outro gravador de vídeo durante as transmissões da Premiere. As decisões eram tomadas sobre gols: A puck havia cruzado a linha? Um atacante estava em posição irregular no crease? A puck havia sido chutada para dentro do gol? O goleiro havia sido atrapalhado?

Diferente do futebol ou da NHL, não há árbitro de vídeo ou VAR intervindo de fora. "O árbitro no gelo tem que tomar uma decisão primeiro", explica von Ameln, "as imagens devem contradizer completamente sua decisão. Se não, a decisão fica de pé." Erros graves são raros e geralmente ocorriam antes da implementação do VAR, como o gol fantasma de Augsburgo em 2021, quando a puck escorregou através de um buraco na rede de fora, ou o gol de Straubing em 2023, quando a puck escorregou sob a moldura do gol.

Diferente do futebol, que também se concentra em pênaltis e cartões vermelhos, o VAR inicialmente lidava apenas com decisões de gol. Nos últimos três anos, penas maiores por faltas sérias podem ser confirmadas ou reduzidas por vídeo (agora em alta definição e de diferentes perspectivas graças ao novo parceiro de TV Telekom). Desde a última temporada, também é possível verificar se a puck foi ilegalmente atirada acima do Plexiglas. A última inovação: todos os árbitros explicam suas decisões - incluindo aquelas após o VAR - por meio de microfone e anúncios públicos. Eles também podem se comunicar melhor uns com os outros no gelo usando esse novo sistema. "Até a NHL está olhando para essa característica", diz von Ameln.

É claro que sempre há espaço para melhorias: Von Ameln deseja três câmeras na barra transversal - o preço sendo o principal fator. Também há discussão sobre permitir que os treinadores peçam um VAR como na NHL. "A demanda ainda não está lá", diz von Ameln. O número de VARs já é suficiente, com 214 para gols e 91 para pênaltis na última temporada. 28 decisões de gol foram revertidas. "Isso", enfatiza von Ameln, "consideramos um sucesso."

Diante das tradicionais discordâncias em torno do VAR no futebol, as evidências de vídeo do acidente no hóquei no gelo podem servir como um fator unificador, provando, por exemplo, a passagem da puck pela linha de gol. Apesar da configuração inicial com apenas um gravador de vídeo VHS e ângulos de câmera limitados, o sistema de VAR do hóquei no gelo moderno evoluiu significativamente, agora apresentando imagens de alta definição e várias perspectivas.

