Durante seu mandato na ASU, o Raiders' Antonio Pierce supostamente atraiu recrutas em potencial e seus pais com incentivos como visitas a um clube de strip e tiroteio, como relatado pela NCAA.

Pierce, que ocupou diversas posições como assistente do treinador principal e coordenador de recrutamento na ASU de 2017 a 2022, recebeu penalidades por um suposto esquema de infração de recrutamento de um ano. Como Pierce atualmente treina na NFL, essas penalidades, que incluem uma ordem de mostrar causa por 8 anos e uma suspensão de uma temporada se ele retornar à faculdade, não afetarão seu tempo com os Raiders.

A CNN entrou em contato com Pierce, os Raiders e a ASU para comentários.

De acordo com um comunicado de imprensa da NCAA, Pearce "negou veementemente ter planejado ou organizado qualquer parte das visitas, oferecido incentivos de recrutamento ou participação em contatos e avaliações fora do estado."

O relatório de 67 páginas da NCAA apresentou numerous instâncias do ex-campeão do Super Bowl Pierce cometendo intencional e persistentemente violações de recrutamento proibidas.

Pierce, o analista defensivo de futebol da ASU Anthony Garnett, outros funcionários relacionados à ASU e a então benfeitora Regina Jackson, mãe do ex-quarterback da ASU Jayden Daniels, que atualmente lidera os Washington Commanders como QB, organizaram visitas não oficiais dentro do período de proibição de recrutamento da NCAA em 2020 e 2021 durante o auge da pandemia de COVID-19, de acordo com o relatório.

A CNN entrou em contato com Garnett e Jackson para comentários.

A NCAA afirmou que Pierce "participou de uma entrevista com a equipe de aplicação da lei e reconheceu certos fatos relacionados às visitas não oficiais", mas recusou-se a cooperar durante a investigação e negou ter organizado as visitas não oficiais, tanto dentro quanto fora do Arizona, com potenciais novos jogadores.

O relatório acusou Pierce de ser o mentor do esquema, que pressionou sua equipe a oferecer presentes não autorizados, como viagem, hospedagem, refeições e despesas de entretenimento para 35 prospectos e suas famílias em aproximadamente 20 ocasiões.

O relatório afirmou: "Em suas palavras, [Pierce] ‘sabia sobre as regras, tentou acompanhar os Jones’ e ‘quebrou as regras para fazê-lo’. Como o ‘quarterback’ do esquema, Pierce pressionou funcionários mais jovens e/ou com menos experiência a cometem violações."

"Múltiplos funcionários relataram que temiam perder seus empregos se não cumprissem as instruções de Pierce para trazer prospectos ao campus durante o período morto. A conduta de Pierce não apenas desconsiderou os bylaws da NCAA, como também mostrou completo desrespeito pelo bem-estar dos funcionários que relatavam a ele", mencionou o relatório de decisões de infrações da NCAA.

O relatório mencionou instâncias em que Pierce supostamente encontrou-se com recruta e famílias em uma casa fora do campus e organizou uma visita a um estande de tiro e um local "gentlemen's club".

O relatório da NCAA afirmou que 8 prospectos que participaram de visitas não autorizadas acabaram indo para a universidade e jogando em 19 jogos de futebol enquanto inelegíveis.

Pierce e os Raiders enfrentarão os Broncos em Denver no domingo.

