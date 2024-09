Durante o debate da ABC, os moderadores analisaram e corrigiram as afirmações infundadas de Trump em tempo real.

A escolha de checar os factos dos candidatos ao vivo durante esta transmissão importante marcou uma mudança em relação aos debates anteriores e contrastou com o encontro presidencial de abertura da série de 2024, organizado pela CNN e moderado por Jake Tapper e Dana Bash. Durante o debate de junho, os moderadores não corrigiram declarações falsas feitas por Trump e pelo presidente Biden. Em vez disso, a rede forneceu uma checagem de factos online e na televisão após o programa.

Antes do debate em Filadélfia na terça-feira à noite, a ABC News não garantiu checagem de factos ao vivo, mas os apresentadores interviram para desmentir pelo menos três declarações incorretas feitas por Trump.

Aproximadamente 20 minutos após o início do debate, o ex-presidente afirmou que os democratas defendiam abortos tardios ou apoiavam a "execução" de bebés "depois do nascimento", avançando com uma afirmação falsa notória e frequentemente repetida. O governador Tim Walz, escolha de Harris para vice-presidente, teria dito que "a execução depois do nascimento está bem", afirmou Trump erroneamente.

A moderadora Linsey Davis corrigiu imediatamente o registo sobre o tema do aborto. "Não existe nenhum estado neste país onde é legal matar um bebé depois de nascido", afirmou.

Mais tarde no debate, Trump repetiu uma afirmação desmentida de que migrantes em Ohio estavam a matar e comer animais de estimação. "Em Springfield, eles estão a comer os cães. As pessoas que vieram para cá, estão a comer os gatos. Estão a comer os animais de estimação das pessoas que vivem aqui. E isto é o que está a acontecer no nosso país, e é uma vergonha", disse Trump.

O moderador John Muir corrigiu rapidamente Trump sobre a afirmação. "Gostaria apenas de clarificar aqui. Você menciona Springfield, Ohio. A ABC News entrou em contacto com o gestor da cidade. Ele disse-nos que não existem relatórios credíveis de casos específicos de animais de estimação terem sido feridos, maltratados ou abusados por indivíduos dentro da comunidade imigrante", disse Muir.

"Vi pessoas na televisão", argumentou Trump. "As pessoas na televisão dizem que o meu cão foi levado e usado como comida. Então, talvez ele tenha dito isso, e talvez isso seja uma boa coisa para um gestor da cidade dizer", afirmou Trump.

"Não estou a tomar isto da televisão. Estou a tomar isto do gestor da cidade", respondeu Muir.

"As pessoas estão na televisão a dizer que o cão foi comido pelas pessoas que foram para lá", disse Trump.

"Novamente, o gestor da cidade de Springfield diz que não há qualquer prova disso", replicou Muir.

Os moderadores da ABC também utilizaram métodos subtis para estabelecer a verdade. Mais tarde no debate, Muir perguntou a Trump sobre um comentário recente em que pareceu reconhecer ter perdido as eleições presidenciais de 2020 para Biden por uma "folha de margarina".

"Está agora a reconhecer que perdeu em 2020?" perguntou Muir.

"Isso foi dito sarcasticamente", disse ele. "Não reconheço isso de forma alguma".

Muir virou-se então para Harris, dizendo "ouviu o presidente aí esta noite. Ele disse que não disse que perdeu por uma 'folha de margarina'. Portanto, ainda acredita que não perdeu as eleições que foram ganhas pelo presidente Biden e por si próprio".

Após o debate, o Daniel Dale da CNN relatou que Trump fez pelo menos 33 afirmações falsas durante o debate, em comparação com uma de Harris.

"Este foi um desempenho extraordinariamente desonesto do Trump no debate. Mentira após mentira sobre assunto após assunto", disse Dale.

Durante debates anteriores, os moderadores enfrentaram desafios para encontrar um equilíbrio entre a checagem de factos e permitir que os candidatos respondam ou permaneçam no tema das suas respostas. Em 2012, a apresentadora da CNN Candy Crowley recebeu críticas dos conservadores quando fez uma checagem de factos a Mitt Romney durante um debate com o ex-presidente Barack Obama.

Em 2020, os dois moderadores das eleições gerais, Chris Wallace, da Fox News na altura, e a NBC Kristen Welker, mantiveram-se principalmente fora do caminho da checagem de factos.

