Günther Jauch (68) convida você mais uma vez para a "Semana do Milhão de Euros" do famoso programa de quiz "Quem Quer Ser um Milionário?", que vai ao ar na RTL às 20:15 (também disponível no RTL+), a partir desta segunda-feira (2 de setembro). É a sexta edição deste evento especial, que marca o fim das férias de verão de aproximadamente três meses do programa. Durante três noites consecutivas, os concorrentes terão a oportunidade de se classificarem para a final da quinta-feira (5 de setembro).

Concorrentes divididos em três categorias

Em cada episódio, os concorrentes disputam o prêmio de um milhão de euros, escolhendo entre o alto risco ou a aposta segura. Se eles alcançarem pelo menos 16.000 euros e garantirem, eles ganham um ingresso para a final, onde podem ir atrás dos três milhões de euros. As rodadas iniciais ocorrerão nos dias 2, 3 e 4 de setembro e serão categorizadas pela primeira vez.

Na primeira noite, apenas "sabe-tudo" tomarão a cadeira quente. Isso será seguido por "gerações U30 e U80", e na última noite de rodadas preliminares, haverá uma "última chance". Os detalhes ainda estão sendo mantidos em segredo. Cada dia das rodadas preliminares terá seis concorrentes.

E como o maior prêmio da história de "Quem Quer Ser um Milionário?" pode ser conquistado? Até agora, Günther Jauch deu aos concorrentes da final a chance de jogar novamente, com seus ganhos das rodadas preliminares triplicados. No entanto, os concorrentes também podem decidir ficar com seus ganhos integrais.

Cada concorrente começa com quatro jokers e uma rede de segurança na quinta pergunta (1.000 euros). Na primeira rodada de ofertas, só dinheiro é oferecido. Até três jokers adicionais são oferecidos na segunda fase. A partir daí, qualquer combinação de jokers é permitida, e quantos forem necessários por pergunta podem ser usados. O joker 50:50 só pode ser usado uma vez por pergunta.

Ninguém ganhou os três milhões de euros nas edições especiais ainda. Os episódios "WWM" irão ao ar das 20:15 às 00:00 e serão interrompidos por um "RTL Direto" de 20 minutos às 22:15.

