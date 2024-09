Durante as competições do Campeonato Mundial, Niedermaier derrama lágrimas.

Antonia Niedermaier, uma promissora ciclista da Alemanha, entra no Campeonato Mundial como azarão. No entanto, as coisas não saem como planejado para ela. O clima frio e o recente falecimento da ciclista suíça Muriel Furrer cobram seu preço. A jovem de 21 anos fica visivelmente emocionada durante a prova, chorando na pista e até após cruzar a linha de chegada, conforme relatado por suas companheiras de equipe.

A tragédia também traz de volta memórias dolorosas do passado de Niedermaier. No ano passado, ela sofreu uma queda grave no Giro Donne, causada pela eslovena Urska Zigart. Apesar de cair de cara, Niedermaier conseguiu escapar sem fraturas. A notícia da morte de Furrer trouxe tudo de volta. "Quando soube que ela havia falecido, tudo voltou. Me afetou muito", revelou Niedermaier.

Niedermaier carregou o peso da morte de Furrer durante toda a prova. "Estava com medo o tempo todo por causa do que aconteceu essa semana. Andei com cuidado", ela admitiu. No final, Niedermaier terminou em 18º lugar, conseguindo a medalha de bronze na classificação U23.

O frio e a chuva constante tornaram a prova ainda mais desafiadora para Niedermaier. "Foi incrivelmente difícil desde o início. Mal conseguia pegar minha garrafa ou géis. No final, não conseguia nem trocar de marcha porque minhas mãos estavam tão frias", apontou Niedermaier. Apesar dos desafios, ela ficou satisfeita com sua contagem de medalhas, tendo conquistado bronze e ouro nas juniores e prata na prova por equipes mistas.

A equipe alemã tinha grandes esperanças de uma medalha através de Liane Lippert. "Estávamos mais focados no que Lippert poderia alcançar na categoria elite. Ela recebeu proteção especial na largada. Fiz minha parte e então me concentrei na U23", explicou Niedermaier. Lippert chegou perto de garantir o bronze no sprint, mas no final o título ficou com Lotte Kopecky (Bélgica), seguida por Chloe Dygert (EUA) e Elisa Longo Borghini (Itália).

O esporte cobrou seu preço de Antonia Niedermaier durante o Campeonato Mundial, enquanto ela lutava para se sair bem devido ao clima frio e ao recente falecimento da ciclista Muriel Furrer. A perda de Furrer foi particularmente emocionante para Niedermaier, que ficou emocionada durante e após a prova.

Leia também: