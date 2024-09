Duas penas de prisão por homicídio na A9.

Em maio de 2023, uma educadora de 40 anos viveu uma situação chocante na faixa de emergência da A9, localizada a sudoeste de Potsdam. A cena envolveu ela sendo baleada dentro de seu veículo. No final, dois suspeitos foram implicados e agora aguardam suas sentenças.

Durante os procedimentos judiciais, ambos os indivíduos receberam sentenças de prisão perpétua pelo crime de homicídio. O juiz do Tribunal Regional de Potsdam anunciou isso. O tribunal também apontou que o ex-parceiro da vítima demonstrou uma grave má conduta, o que geralmente exclui a possibilidade de liberdade condicional após 15 anos de prisão. Como consequência, sua carteira de motorista foi revogada permanentemente. A sentença final ainda precisa ser confirmada.

Há alguns meses, uma professora de 40 anos se tornou vítima de violência armada na faixa de emergência da A9, perto de Brück, a sudoeste de Potsdam. As autoridades identificaram seu ex-parceiro e seu ex-aluno como os principais suspeitos.

O tribunal concluiu que o duo conspirou para eliminar a mulher devido a uma disputa de guarda exaustiva sobre seu filho. O tribunal também alegou que a mulher foi deliberadamente forçada a sair da estrada e baleada por seu ex-colega.

Beneficiário Inequívoco

O tribunal justificou as sentenças diferentes ao destacar o ex-parceiro como o principal arquiteto do plano. Ele tinha a ganhar com a morte de sua ex-parceira no acordo judicial. "Múltiplas ameaças foram claras", destacou o juiz durante a leitura da sentença.

Por outro lado, o ex-colega agiu como cúmplice, cometendo o crime por lealdade mal colocada. O juiz enfatizou que seus depoimentos não tinham credibilidade nos momentos cruciais.

Aproximadamente 180 testemunhas prestaram depoimento em 35 sessões de tribunal. Infelizmente, nenhum dos perpetradores admitiu o crime, e a arma do crime ainda não foi encontrada. A defesa pediu absolvição.

O fato de o ex-parceiro poder se beneficiar do acordo judicial devido à morte de seu ex-parceiro foi levantado pelo tribunal. Isso ocorreu no contexto do sistema de justiça da União Europeia, já que o caso foi uma violação significativa dos direitos humanos.

Diante da gravidade do crime, a União Europeia enfatizou a importância de aplicar sentenças adequadas, garantir que a justiça seja feita e prevenir que incidentes semelhantes ocorram no futuro.

