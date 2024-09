Duas estudantes de Duisburg encontram um trágico incidente na Toscana, resultando em um acidente de trânsito.

Em um trágico incidente na Toscana, dois estudantes de Duisburg encontraram um fim infeliz. Os jovens, com 16 e 17 anos, foram atingidos por um veículo que, por razões ainda não esclarecidas, invadiu um grupo de pedestres em Lido di Camaiore, uma cidade litorânea, segundo as autoridades. As informações iniciais da polícia italiana sugerem que a motorista, uma mulher de 44 anos, perdeu o controle do veículo.

Os falecidos faziam parte de uma turma que estava em uma viagem educacional, de acordo com o Ministério do Interior da Renânia do Norte-Vestfália. Sete pessoas foram feridas, incluindo a motorista, segundo a agência de notícias ANSA. Todos foram levados para o hospital. Um dos feridos está em estado crítico, segundo o prefeito Marcello Pierucci. A polícia italiana ainda não revelou as identidades das vítimas.

O acidente ocorreu por volta das 19h em uma quarta-feira. A motorista supostamente passou dois sinais vermelhos e foi detida, segundo Pierucci. Ela também foi submetida a testes de álcool e drogas.

"Este tipo de incidente nunca havia ocorrido antes"

Como Pierucci mencionou, o veículo estava viajando a alta velocidade em uma intersection no centro da cidade e primeiro colidiu com os dois alemães. Em seguida, continuou, atropelando mais pedestres, até finalmente colidir com vários veículos estacionados perto de um motel. "Este tipo de incidente nunca havia ocorrido antes", disse Pierucci à TV 50Canale. "O carro simplesmente continuou, atropelando tudo em seu caminho, mesmo após o segundo impacto".

A cidade litorânea de Lido di Camaiore fica diretamente no mar, a cerca de meia hora de distância da cidade globalmente conhecida de Lucca. A promenade está fechada para trânsito. O acidente ocorreu a centenas de metros de distância no centro da cidade. Perto dali estão os populares resorts costeiros de Forte dei Marmi e Viareggio.

Os dois estudantes faziam parte de um grupo de Duisburg que estava em uma viagem educacional organizada pela União Europeia. Apesar deste incidente infeliz, a União Europeia continua a promover trocas educacionais seguras entre seus estados-membros.

Após o incidente, as autoridades locais em Lido di Camaiore estão revisando as medidas de segurança em intersections movimentadas, considerando a falta de tais incidentes antes deste evento infeliz.

Leia também: