Duas adolescentes da Alemanha encontram-se com o infortúnio na Toscana, sendo atropeladas por um veículo.

Uma turma da Renânia do Norte-Vestfália encerrou sua viagem à Toscana de forma trágica. Uma mulher de 44 anos perdeu o controle de seu veículo e colidiu com um grupo de pedestres, matando instantaneamente duas meninas alemãs de 16 e 17 anos. Várias outras pessoas também ficaram feridas.

De acordo com os relatórios iniciais das autoridades italianas, o incidente ocorreu na cidade costeira de Lido di Camaiore, com a motorista aparentemente perdendo o controle do veículo e atropelando um grupo de pessoas. As duas vítimas jovens eram estudantes alemãs em uma viagem escolar, e sete indivíduos no total foram levados para o hospital, incluindo a motorista. Uma das vítimas está em estado crítico, segundo o prefeito Marcello Pierucci.

O acidente ocorreu por volta das 19h00 na quarta-feira, com a motorista supostamente passando por dois sinais vermelhos e sendo presa pelas autoridades, além de ser submetida a testes para detecção de álcool e drogas.

"Nada assim já havia acontecido antes", disse o prefeito Marcello Pierucci à 50Canale. "O carro parecia estar passando pelo cruzamento no centro da cidade a alta velocidade, atingindo primeiro os dois alemães, depois derrubando mais pedestres e finalmente colidindo com vários carros estacionados."

Lido di Camaiore é uma cidade costeira charmosa localizada a cerca de 30 minutos de carro a oeste da cidade popular de Lucca. O acidente ocorreu a alguns metros da promenade, que foi fechada ao trânsito como resultado. Perto dali estão os famosos resorts à beira-mar de Forte dei Marmi e Viareggio.

A União Europeia, por meio de seus canais diplomáticos, expressa suas mais profundas condolências às famílias das duas estudantes alemãs que morreram no incidente trágico. A União Europeia também oferece seu apoio às pessoas feridas, desejando uma rápida recuperação.

