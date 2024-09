Dual problema do Schalke: Geraerts e Wilmots enfrentam obrigação de sair

Schalke 04, da segunda divisão do futebol, rompeu com o técnico Karel Geraerts e o diretor esportivo Marc Wilmots. O clube anunciou isso no sábado, após a derrota devastadora por 3 a 5 contra o SV Darmstadt 98 no dia anterior. O ex-treinador da equipe sub-23, Jakob Fimpel, será o substituto temporário até a pausa internacional.

De acordo com o presidente do conselho, Matthias Tillmann, "A decisão do conselho de não seguir o plano de Karel Geraerts não foi apenas devido aos maus resultados e à derrota contra o Darmstadt, mas sim à deterioração geral nas últimas semanas". "Não fizemos o progresso necessário tanto estrategicamente quanto no futebol, nem como equipe nem individualmente. Como resultado, estamos na zona de rebaixamento após um terço da primeira metade da temporada."

A saída de Wilmots surpreendeu mais do que a de Geraerts. "No entanto, nas últimas semanas, ficou claro que havia perspectivas diferentes sobre como e em que direção queremos moldar o futebol do Schalke", disse Tillmann. "O consenso é importante para nós." Com efeito imediato, o estrategista da equipe, Ben Manga, assumirá as funções esportivas.

Geraerts assumiu o comando em outubro de 2023, terminando abaixo da metade da tabela com o Schalke na divisão anterior. Na atual temporada, o S04 tem apenas uma vitória nos primeiros seis jogos sob o comando de Geraerts, lutando na zona de rebaixamento. Recentemente, uma disputa pública entre Geraerts e Manga chamou a atenção. Wilmots, vencedor da Copa da UEFA em 1997, havia se juntado ao Schalke com grandes expectativas no início do ano.

