- Dresden se vê ameaçada quando uma ponte desmorona.

Dresden escapou por pouco de uma grande catástrofe com o desabamento parcial da ponte Carolabridge. Cerca de 100 metros, que incluíam trilhos de bonde, uma passarela para pedestres e uma ciclovia, desabaram no Elba durante a madrugada. Outra seção ainda corre risco de desabar. Felizmente, não houve vítimas. As autoridades suspeitam de não haver má-fé e tratam o caso como acidente.

O administrador de segurança de pontes de Dresden, Holger Kalbe, apareceu diante da mídia na manhã seguinte, visivelmente abalado. "Deixe-me dizer, essa não é uma manhã que você gostaria de acordar", disse o chefe do departamento de pontes e estruturas de engenharia em Dresden.

Apenas minutos antes do último bonde cruzar

A ponte Carolabridge em Dresden é uma das principais artérias de trânsito da cidade, estendendo-se sobre o Elbe no centro da cidade. As consequências do desabamento poderiam ter sido muito mais graves: Apenas 18 minutos antes do desabamento parcial, o último bonde atravessou a ponte. O bonde passou às 2h50 e a ponte desabou às 3h08, de acordo com a empresa de transporte.*

O chão tremeu

Os primeiros relatórios do desabamento da ponte chegaram à polícia no meio da noite, graças aos próprios colegas que estavam realizando medidas de segurança a 50 metros de distância, na sinagoga judaica. "Recebemos nosso primeiro relatório por volta das 3h. Foi nossa própria equipe no local que relatou um barulho alto e pesado. O chão tremeu", disse o porta-voz da polícia Thomas Geithner.*

Corrosão como suspeito provável?

A ponte Carolabridge, construída em 1971, consiste em três seções (partes A, B e C). As seções A e B passaram por reformas nos últimos anos, mas C (que deveria ser reformada no próximo ano) cedeu. "Este é um risco com o qual temos lutado por anos", disse o chefe do departamento Kalbe. "A condição atual da seção C não era algo que poderíamos suspeitar que levaria a um desabamento".*

Investigações sobre a causa exata do incidente estão em andamento, mas Holger Kalbe levantou uma suspeita: A corrosão pode ser a culpada - uma consequência da manutenção inadequada no passado. "Vimos uma entrada maciça de cloro aqui durante a era da RDA", disse Kalbe. É provável "que houve uma entrada maciça de cloro naquele ponto e causou corrosão do reforço interno da ponte".

Fornecimento de aquecimento distrital falhou completamente

De acordo com o corpo de bombeiros, uma abertura de um metro de largura apareceu no lado da cidade velha da ponte. Quando o comandante do incidente Michael Klahre avaliou a cena, um estrondo repentino ecoou, ele relatou. Dois tubos de aquecimento distrital romperam. A água que escapou inundou partes do banco da margem do rio. Inicialmente, o aquecimento distrital foi completamente cortado para a cidade. O provedor de energia responsável restabeleceu gradualmente os diferentes distritos na rede.*

O local do desabamento foi isolado em grande escala.

A polícia estabeleceu um perímetro em grande escala ao redor do local do desabamento. O trânsito e os bondes foram desviados. O público foi aconselhado a ficar longe. Apesar disso, centenas de espectadores se reuniram ao longo do Elba para testemunhar a ponte caída. As seções restantes da ponte estão atualmente inacessíveis. Não haverá reabertura imediata das outras duas seções da ponte, disse Kalbe. A seção caída da ponte estava anteriormente conectada às outras, e danos também foram sofridos lá. A estrutura inteira agora requer inspeção.*

Experimento atual de trânsito na ponte

A seção caída da ponte Carol em Dresden estava programada para reforma no ano seguinte. Além disso, um experimento de trânsito estava planejado na ponte até o final do ano, com o objetivo de aumentar a segurança para ciclistas e pedestres. O experimento e o projeto foram temas de debates acalorados. O AfD de Dresden acusou um foco equivocado na política de trânsito, afirmando que o financiamento para o experimento de trânsito deveria ter sido canalizado para medidas de segurança estáticas em vez disso.*

Polícia: Nenhuma base para procedimentos legais

Atualmente, a polícia considera o desabamento parcial um acidente. "Não detectamos sinais de qualquer atividade criminal. Não há investigações em andamento", disse o porta-voz da polícia Geithner. A atenção agora está na determinação da causa exata. Se for descoberto que erros foram cometidos, então uma investigação criminal seria iniciada, disse Geithner. "Mas não temos essas indicações no momento".

Os oficiais de polícia que responderam trabalharam diligentemente para manter a ordem e a segurança ao redor do local da ponte desabada, assegurando que a área estava segura e que os espectadores eram mantidos a uma distância segura. Devido aos danos extensos, a polícia também desempenhou um papel crucial na gestão de desvios de trânsito e na garantia de um fluxo de transporte suave e em torno da cidade.

