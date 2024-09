Dresden expressa preocupação com a crescente influência da Baviera

A situação nas regiões inundadas permanece extremamente estressante. As águas das inundações de países vizinhos ameaçam o Oder e o Elbe. Além disso, os níveis de água estão aumentando na Baviera, e há possibilidade de outra barragem romper na Áustria. Uma cidade polonesa sofreu danos severos, e o exército foi enviado à República Checa.

Uma grande parte das regiões inundadas na Europa Central e Oriental está submersa. Estradas e terras agrícolas estão inundadas, porões e casas estão cheios, e barragens e diques estão parcialmente destruídos. Pelo menos 18 vidas foram perdidas devido à chuva pesada e prolongada. Os indivíduos que residem ao longo do Oder e Elbe na Alemanha devem se preparar para a onda de enchente que se aproxima dos afluentes de países vizinhos.

As previsões meteorológicas para as partes sul e leste da Baviera sugerem que a chuva deve diminuir até o meio-dia, de acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD). No entanto, os moradores devem continuar se preparando para que os níveis de água voltem a subir. Em Passau, o nível da água do Danúbio já ultrapassou o nível de alerta 3 pela manhã, segundo o Serviço de Informações sobre Inundações da Baviera. Várias ruas, calçadas e estacionamentos foram fechados devido aos níveis crescentes de água. O rio Sempt na Alta Baviera também começou a subir novamente após uma diminuição inicial. O nível de alerta 3 também foi alcançado na estação de medição de Berg, localizada perto do município de Wörth no distrito de Erding.

Há preocupação crescente com mais rompimentos de barragens na Áustria. Outro corpo foi encontrado nas águas de enchente na noite de segunda-feira na Áustria. A idade e a causa da morte do homem, com cerca de 40 a 50 anos, ainda são desconhecidas. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas. Além disso, há preocupação crescente com mais rompimentos de barragens. As autoridades austríacas expressaram alto risco de rompimento de barragens.

Mais de 200 estradas na Baixa Áustria estão fechadas, e mais de 1.800 estruturas foram evacuadas. Houve também quedas de energia. Na Baixa Áustria, caíram 370 litros de chuva por metro quadrado nos últimos dias - muito mais do que a quantidade média mensal. O Wienfluss, que era um pequeno córrego que se transformou em um rio furioso através da cidade desde domingo, já aliviou um pouco. O chanceler austríaco Karl Nehammer afirmou que inicialmente serão alocados 300 milhões de euros do fundo de desastres para consertar os danos. O fundo pode ser expandido se necessário.

A cidade polonesa de Klodzko, a cerca de 100 quilômetros ao sul de Breslávia, sofreu danos severos. Uma parte da zona pedonal parecia ter sido atingida por uma explosão. As lojas no térreo tiveram suas janelas e portas estilhaçadas. As prateleiras estavam viradas, e cabos soltos pendurados. Em Klodzko, o Glatzer Neiße, um afluente do Oder, transbordou.

Na mesma cidade está a pequena cidade de Nysa, onde a água inundou o pronto-socorro do hospital local, de acordo com a agência de notícias PAP. Trinta e três pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram resgatados de barco. As autoridades locais emitiram ordens de evacuação em Nysa e Paczkow. Uma brecha na barragem de uma represa foi descoberta na pequena cidade no sudoeste da Polônia. Mais de 4.900 soldados foram enviados para apoiar as autoridades locais nas áreas afetadas. O primeiro-ministro Donald Tusk anunciou a alocação de fundos de ajuda no valor de um bilhão de Zloty (aproximadamente 240 milhões de euros) para as vítimas das enchentes no sudoeste da Polônia.

O governo checo decidiu enviar o exército devido à crise de enchentes e inundações. Até 2.000 soldados equipados para apoiar as autoridades civis vão engajar até o final de outubro, como anunciou a ministra da Defesa Jana Černochová no X. Helicópteros do exército vão fornecer água potável e comida às pessoas nas regiões mais afetadas no nordeste da República Checa. Os soldados também vão ajudar nas operações de limpeza após a enchente.

A chuva intensa resultou em vários rios e córregos transbordando na República Checa. Atualmente, três mortes foram confirmadas, e pelo menos sete pessoas estão desaparecidas. Em Ostrava, a terceira maior cidade do estado membro da UE, as barragens transbordaram na confluência dos rios Oder e Opava. Muitas lojas e supermercados estão submersos, e a água, a eletricidade e a rede móvel falharam em muitas áreas.

O leste da Romênia foi particularmente afetado pelas enchentes. Na segunda-feira, a sétima vítima foi encontrada na vila romena de Grivita perto da cidade de Galați, de acordo com a agência de notícias romena Mediafax, citando os serviços de emergência. Cerca de 6.000 casas de fazenda foram inundadas, muitas em vilas remotas. As pessoas tiveram que procurar refúgio nos telhados para não serem levadas pelas águas das enchentes. Centenas de bombeiros foram chamados para ajudar.

A União Europeia expressou sua solidariedade e disposição em fornecer ajuda aos países afetados, reconhecendo os danos generalizados e as perdas de vidas na Europa Central e Oriental. A Comissão Europeia ativou seu Mecanismo de Proteção Civil para coordenar a resposta de emergência.

Diante das ameaças contínuas às barragens na Áustria, a União Europeia está monitorando de perto a situação e está preparada para oferecer assistência técnica e conselhos especializados, se necessário. O Mecanismo de Preparação e Resposta a Inundações da União Europeia está ativamente engajado para apoiar os países afetados em seus esforços de recuperação.

