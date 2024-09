Dresden experimenta o pico do seu nível de inundação do Elba hoje

A crista da enchente do rio Elba é esperada para atingir seu ponto mais alto em Saxônia esta tarde, de acordo com as previsões dos especialistas. No ponto de medição de Schôna, localizado na fronteira germano-tcheca, espera-se um pico de 6,69 metros, de acordo com os dados do Centro de Enchentes do Estado. Às 9h15, a marcação estava em 6,57 metros, enquanto a leitura típica é de 1,58 metros. Em Dresden, o pico também é esperado à tarde, com uma previsão de 6,11 metros e um nível normal de 1,42 metros.

Ambos os pontos de medição atualmente estão no nível 3 do sistema de alerta, o que indica a possibilidade de enchente de áreas urbanas, estradas vizinhas e ferrovias. O ponto de medição de Riesa mostra um nível de água de 6,66 metros, estando no nível 2. A água deve baixar lentamente, em parte devido às cascatas do Moldau para proteger Praga a jusante. Os hidrólogos preveem que a enchente pode persistir até o final de setembro.

Infelizmente, a contagem de mortes fatais subiu para pelo menos 23. A República Tcheca registrou mais uma morte, confirmada pelo Ministro do Interior Vit Rakusan na CNN Prima News. No estado alemão vizinho, pelo menos oito pessoas estão desaparecidas, incluindo aquelas em um carro levado pela correnteza do rio.

As regiões orientais da Tchequia, Morávia e Morávia-Silésia, foram fortemente afetadas pelas enchentes, causando imensa destruição. O Presidente Petr Pavel visitou as áreas atingidas pelas enchentes, incluindo a cidade termal de Jesenik nas montanhas Hrubý Jeseník. O processo de recuperação deve levar anos, de acordo com sua avaliação. Jesenik testemunhou a submersão total do centro da cidade em alguns pontos. Algumas casas desabaram, enquanto outras enfrentam demolição devido a problemas estruturais.

Onda de crista na fronteira germano-tcheca

A situação das enchentes melhorou perto da fronteira saxã na região da Boêmia do Norte, na República Tcheca. A onda de crista do Elba passou por Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) com um nível superior a 6,8 metros, muito acima da média pré-tempestade de 2 metros. As barragens de enchente resistiram ao ataque. No entanto, as estradas fechadas resultaram em congestionamentos graves. Uma equipe de bombeiros deixou a cidade para ajudar no norte com a drenagem de porões e estruturas.

Durante a noite, a onda de enchente atingiu Breslau, a cidade da Baixa Silésia, na Polônia. O nível de água no ponto de medição de Trestno chegou a 6,31 metros, como informado pelo chefe do Instituto Meteorológico na reunião da equipe de crise. "Agora podemos observar uma estabilização", acrescentou ele. No entanto, o nível de água deve permanecer entre 6,30 e 6,40 metros por um período de tempo. O nível de água normal é ligeiramente acima de três metros. A atual onda de enchente fica abaixo da enchente do Oder em 1997, quando o nível de água chegou a 7,24 metros.

Apesar da melhora, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk alertou contra subestimar a situação na reunião da equipe de crise. "É prematuro proclamar vitória sobre a enchente em Breslau". Ele enfatizou a necessidade de monitoramento contínuo da situação.

