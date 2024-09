Dresden aumenta o estado de alerta de inundação

Chuvas intensas em nações vizinhas também elevam os níveis dos rios na Baviera e Saxônia. Embora o pico de enchentes no sul possa ter atingido seu ponto máximo, o nível do Elba é esperado para aumentar por vários dias. Em países vizinhos como Áustria, República Tcheca e Polônia, chuvas significativas e enchentes ocorreram, mas a situação na Alemanha permanece relativamente tranquila, embora alguns locais tenham emitido sinais de alerta preliminar. Além disso, chuvas são previstas para Saxônia até a tarde de segunda-feira, e em algumas partes da Baviera, podem persistir até a tarde de terça-feira.

Dresden anunciou o segundo nível de alerta de enchente à noite. O nível do Elba mede 501 centímetros, com um aumento substancial esperado, como relatado pela capital do estado da Saxônia. Além disso, a ponte Carol, parcialmente desmoronada, afeta a situação de enchente: componentes submersos da ponte impedem o fluxo, causando um aumento de aproximadamente 30 a 50 centímetros no nível da água em uma seção do Elba. A previsão sugere que Dresden elevará o nível de alerta para 3 na segunda-feira, o que requer que os níveis de água ultrapassem a marca de 6 metros. Há quatro níveis de alerta no total, com o pico esperado no meio da semana.

Em Schöna, na margem do Elbe, o segundo estágio de alarme está ativo, sinalizando o início das enchentes, indica o centro de controle de enchentes do estado. O mesmo estágio de alarme já está em vigor em Görlitz, na Neiße Lusatian, onde o nível da água está atualmente recuando, mas pode subir novamente na segunda-feira. Na Brandenburg, enchentes foram previstas em algumas áreas, mas nenhum nível de alerta foi declarado no fim de semana.

Na Baviera, os níveis máximos de água foram atingidos principalmente pela manhã, de acordo com o serviço de notícias de enchentes. As chuvas da tarde inicialmente causarão um pequeno aumento no leste, relatou o serviço da Agência Ambiental da Baviera. A evolução subsequente permanece incerta. De acordo com as estimativas atuais, os níveis dos rios nas regiões afetadas podem atingir alturas semelhantes às de hoje até terça-feira. As chuvas são esperadas para diminuir na terça-feira, e a situação deve se normalizar na Baviera até quarta-feira.

Em Passau, o Danúbio atingiu seu nível máximo cedo na manhã de domingo. Alguns caminhos e estacionamentos foram bloqueados, como anunciou a cidade. O terceiro nível de alerta foi atingido em Ruhstorf, na margem do Rott, nas primeiras horas de domingo, onde o nível da água é esperado para subir ligeiramente por um período transitório.

