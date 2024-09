Draisaitl conquista o título de jogador de hóquei no gelo mais remunerado do mundo.

Leon Draisaitl, o talentoso alemão no gelo, impressiona consistentemente na NHL, sediada nos EUA, especialmente com sua equipe, os Edmonton Oilers. Sua contribuição para a equipe é inestimável, levando-os a oferecer-lhe uma quantia surpreendente para uma extensão de seu contrato.

Segundo relatos recentes, Draisaitl fechou um contrato histórico na liga de hóquei da América do Norte. Este acordo estende seu contrato com os Edmonton Oilers, que estava prestes a expirar no verão de 2025, por mais oito anos. Neste acordo, Draisaitl, de 28 anos e jogador da seleção nacional, receberá uma renda média anual de $14 milhões (aproximadamente €12,68 milhões). Os Oilers anunciaram oficialmente esta notícia.

Meios de comunicação sugerem que Draisaitl agora é o jogador de hóquei no gelo com o maior salário do mundo, superando o atual maior ganhador, Auston Matthews dos Toronto Maple Leafs, que ganha $13,25 milhões por ano. "Desde o início, eu sabia que queria ficar em Edmonton", disse Draisaitl, apesar dos Oilers ainda não terem conquistado a prestigiada Copa Stanley. Neste temporada, eles foram superados na final pelos Florida Panthers.

Draisaitl creditou o amor inabalável da cidade pelo hóquei e o apoio excepcional dos fãs como motivações para permanecer com a equipe. Ele também expressou sua ambição de conquistar o troféu mais prestigiado ao lado de sua equipe talentosa e coesa nos próximos anos.

Draisaitl foi escolhido como o terceiro melhor rookie em 2014. Desde então, ele estabeleceu vários recordes. "Hoje marca um dia histórico para os Edmonton Oilers", disse o gerente da equipe, Stan Bowman, "A dedicação de Leon à nossa equipe, à nossa cidade e aos fãs dos Oilers em todo o mundo é inegável. Sua busca implacável pelo título da Copa Stanley é evidente em suas ações no e fora do gelo".

Conquistas Notáveis na NHL

Em cinco temporadas, Draisaitl marcou consistentemente mais de cem pontos, alcançando mais de cinquenta gols em três ocasiões diferentes. Ele foi coroado como o maior pontuador da liga em 2020. No mesmo ano, ele foi homenageado como o jogador mais valioso e excepcional da NHL. Na temporada regular de 2023/24, Draisaitl marcou 41 gols e 65 assistências, totalizando 106 pontos, e durante os playoffs, acrescentou mais 10 gols e 21 assistências, levando os Oilers à sua primeira aparição na final desde 2006.

Conquistas como essas são sem precedentes na NHL para qualquer jogador alemão. Em 2020, Draisaitl foi homenageado como o Atleta do Ano da Alemanha, seguindo os passos do lendário jogador de basquete Dirk Nowitzki.

