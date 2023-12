DP World Tour responde à ameaça de ação judicial dos jogadores do LIV Golf

Numa declaração partilhada com a CNN, o diretor executivo do DP World Tour, Keith Pelley, afirmou que a carta, publicada numa reportagem exclusiva do The Telegraph, continha "tantas imprecisões" que não podia permanecer incontestada.

Na semana passada, o Tour multou os 16 jogadores em £100.000 ($121.230) cada e baniu-os de vários eventos, incluindo o Open da Escócia, por terem participado no evento inaugural da série LIV Golf sem terem recebido as devidas autorizações para o efeito.

De acordo com o Manual de Regulamentos Gerais dos Membros do DP World Tour, os jogadores devem receber uma autorização para participar num evento programado ao mesmo tempo que um evento do DP World Tour.

O Tour também avisou que a participação futura na série de eventos apoiada pela Arábia Saudita, sem a devida autorização, poderia incorrer em outras sanções.

Na quinta-feira, Lee Westwood e Ian Poulter, juntamente com outros 14 jogadores de golfe, pediram ao DP World Tour, numa carta aberta, que anulasse as multas e lhes permitisse participar no Open da Escócia da próxima semana até às 17 horas de sexta-feira, 8 de julho, segundo o Telegraph.

"Em vez de gastarmos o nosso tempo, energia, recursos financeiros e concentração em recursos, injunções e acções judiciais, imploramos-lhe ... que reconsidere as suas recentes penalizações e sanções", lê-se na carta, segundo o Telegraph.

"Caso contrário, não nos deixarão outra alternativa senão utilizar os vários meios e métodos à nossa disposição para retificar estes erros".

Pelley, do DP World Tour, diz que os jogadores sabiam das potenciais consequências antes de participarem no evento em Londres.

"Antes de se juntarem ao LIV Golf, os jogadores sabiam que haveria consequências se escolhessem o dinheiro em vez da competição. Na altura, muitos deles compreenderam e aceitaram esse facto", declarou Pelley.

De facto, como um jogador mencionado na carta disse numa entrevista aos meios de comunicação social no início deste ano: "Se me banirem, banem-me". Não é credível que alguns estejam agora surpreendidos com as medidas que tomámos."

No mês passado, o PGA Tour anunciou que todos os golfistas que participaram na série polémica serão proibidos indefinidamente de participar em torneios sancionados pelo Tour

O LIV Golf é organizado pela LIV Golf Investments e apoiado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) - um fundo soberano presidido por Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e o homem que um relatório dos serviços secretos dos EUA apontou como responsável pela aprovação da operação que levou ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.

O príncipe herdeiro negou que tenha ordenado o assassínio de Khashoggi, mas afirmou que tem responsabilidades. "Este foi um crime hediondo", disse ele em uma entrevista à CBS em 2019. "Mas eu assumo total responsabilidade como líder na Arábia Saudita, especialmente porque foi cometido por indivíduos que trabalham para o governo saudita."

O segundo evento da série LIV Golf começou na quinta-feira no Pumpkin Ridge Golf Club, perto de Portland, Oregon.

