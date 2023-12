Dos cuidados intensivos para a grelha de F1, o notável regresso de Alex Albon

Enquanto mantêm a concentração durante toda a corrida, suportam enormes quantidades de força g, velocidades de aproximadamente 300 km/h e a perda de vários quilos de massa corporal devido à desidratação.

Apenas três semanas depois de ter sobrevivido a uma estadia nos cuidados intensivos, o piloto da Williams, Alex Albon, vai levar estes limites ao limite este fim de semana no Grande Prémio de Singapura - a corrida mais difícil do calendário.

Durante o fim de semana do Grande Prémio de Itália, no mês passado, Albon adoeceu com apendicite e foi levado para o hospital para ser operado.

Mas sofreu complicações pós-cirúrgicas que levaram a uma falha respiratória e foi transferido para os cuidados intensivos em ventilação mecânica, anunciou mais tarde a sua equipa.

"Estive em contacto com a família dele no sábado à noite", disse o colega George Russell à BBC no início desta semana, "porque a certa altura a situação parecia muito assustadora".

E assim, na tarde de domingo, o jovem de 26 anos acordou no hospital em vez de correr no famoso circuito de Monza.

"Acordei praticamente 30 minutos antes do início da corrida", disse ele, de acordo com a Sky Sports. "Foi frustrante assistir, e o ritmo cardíaco subiu um pouco. Estavam a vigiar-me e disseram-me que tinham de o desligar."

Depois de recuperar no hospital durante mais dois dias, Albon teve alta e regressou a casa.

"Os médicos fizeram um trabalho fantástico. Estou muito grato por me terem posto de boa saúde e de ter saído do hospital na terça-feira. Desde então, estou no Mónaco e já comecei a andar", afirmou num vídeo publicado na sua conta do Instagram.

Desde então, Albon tem-se concentrado no Grande Prémio de Singapura, documentando a sua preparação nas redes sociais com vídeos de uma câmara de crioterapia e do ginásio.

"É bastante complicado, porque basicamente estamos à espera que os pulmões recuperem. E, ao mesmo tempo, o teu corpo não se pode mover tão bem como normalmente", disse ele, segundo a Sky Sports.

"Não se pode simplesmente voltar ao treino normal, é preciso ir aumentando o ritmo aos poucos. Começámos realmente a puxar por ele na segunda-feira passada. Tratei o treino e a recuperação como um trabalho das 9 às 5.

"Dia após dia, estava a melhorar. Na verdade, não pensávamos que Singapura fosse possível, mas com a rapidez da recuperação, tornou-se definitivamente possível.

"Sinto que estou pronto e não estaria aqui se não achasse que podia correr."

Albon correu pela última vez no Marina Bay Street Circuit em 2019, quando Singapura acolheu pela última vez um grande prémio, terminando em sexto lugar pela Red Bull.

Nas suas primeiras saídas no carro da Williams neste circuito, Albon registou um P16 nos treinos livres 1 e 2, e qualificou-se para a corrida de domingo em P19.

"É bom voltar ao carro", disse ele à sua equipa na sexta-feira. "Obviamente que está calor lá fora, mas sinto-me bem... Não diria que está uma brisa, estaria a mentir, mas toda a gente está a ter dificuldades.

"Mas estamos um pouco fora do ritmo. Já esperávamos isso, este fim de semana, o carro não se adapta bem a este lugar. Mas as principais coisas a tirar de hoje: Estou a sentir-me bem e o carro está a sentir-se bem."

Fonte: edition.cnn.com