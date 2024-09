Dortmund a abandonar o legado deixado por Klopp

Após um empate sem gols contra Werder Bremen, Borussia Dortmund se recuperou com uma vitória eletrizante por 4-2 contra Heidenheim. Pela primeira vez, o BVB deu pistas do que pode ser alcançado sob o novo técnico Nuri Şahin e com a equipe reformulada. No entanto, eles ainda não são a maior equipe BVB de todos os tempos. Apesar das dúvidas.

Todos conhecemos essas pessoas. Elas parecem surgir do nada. Estiveram ausentes por anos, vivendo suas vidas tranquilamente, e tudo estava bem. Então, de repente, a vida joga uma curva e uma enxurrada de lembranças é desencadeada. Foi exactly o que aconteceu com os torcedores do Borussia Dortmund na noite passada. A vitória por 4-2 (3-1) contra Heidenheim no Signal Iduna Park evocou uma sensação que apenas jogos de despedida poderiam causar. Para vocês, caros leitores do ntv.de, agora abordaremos as perguntas mais importantes sobre o BVB.

Estamos testemunhando o melhor BVB de todos os tempos? Alguém que comece com essa pergunta claramente não entende. Alguém que inicia uma conversa com essa pergunta está apenas tentando provocar. Essa pergunta não pode ser respondida. Não após três jogos em uma nova temporada. E não após uma vitória por 4-2 contra Heidenheim. Mas é assim que essas pessoas agem.

Olá! Foi a primeira vitória do BVB na Bundesliga contra Heidenheim. Foi o terceiro jogo contra Heidenheim. Tinha que acontecer eventualmente. No entanto, a maneira feroz como o BVB atacou o concorrente da Liga Conferência nos primeiros 20 minutos chamou a atenção.

Karim Adeyemi brilhou especialmente. Sete gols em três jogos. Cinco pela U21 e dois pelo BVB. O que aconteceu com ele? Adeyemi cai na categoria de jogadores que podem facilmente deixar os observadores frustrados. Não são os jogos vitoriosos que causam essa frustração, mas a inconsistência que muitas vezes flerta com a arrogância, tornando-a ainda mais evidente. Julian Brandt também passou por essas crises. Levou vários anos para consolidar seu papel atual. Brandt raramente deixa as pessoas frustradas hoje em dia. Ele simplesmente joga seu jogo, talvez se tornando o novo garoto-propaganda do Borussia Dortmund, o jogador internacionalmente sinônimo do clube. Ainda é um longo caminho para Adeyemi, mas pelo menos ele está indo na direção certa.

"Meu objetivo era ajudar a equipe, é claro, vencer, mas também ganhar um pouco de confiança em mim mesmo, marcar gols ou assistências. Consegui isso, e estou muito satisfeito com isso", disse Adeyemi após seus cinco gols pela U21: "Isso deveria ser meu padrão". Uma declaração que pode parecer arrogante, mas o jogador de 22 anos a apoiou com dois gols e uma assistência. Adeyemi, deslocado pelo técnico Nuri Şahin pela esquerda, exibiu tanto sua velocidade quanto sua inteligência, marcando duas vezes com seu pé direito mais fraco. "O técnico confiou em mim hoje, e eu mostrei que estou aqui", disse Adeyemi, proferindo as declarações usuais dos futebolistas. A posição não importa para ele, "desde que seja ofensiva", e então tudo ficará bem.

No sistema apresentado na sexta-feira, com Guirassy como o atacante central isca que pode criar espaço e ao redor do qual outros atacantes podem jogar, Adeyemi indiscutivelmente se sentiu à vontade.

Um nove agora está jogando ao redor disso? Claro que não. Mas o ex-jogador do Stuttgart já deu algumas pistas de suas habilidades em sua primeira partida. "Ele nos trouxe muito: sua presença, a quantidade de bolas que ele segurou, quantas vezes foi derrubado, como jogou proficientemente", elogiou o diretor esportivo Sebastian Kehl. Guirassy, por sua vez, permaneceu humilde: "Preciso me concentrar nos fundamentos primeiro. Três meses sem jogar é uma longa ausência", disse o jogador de 28 anos, cujo transferência para o BVB esteve momentaneamente em risco devido a uma lesão no joelho. "Não posso estar em cem por cento ainda. Preciso de mais jogos para chegar lá", disse ele, e, involuntariamente, todos também pensaram em "mais gols". Seu gol de estreia após uma acrobática bicicleta foi anulado pelo goleiro do Heidenheim Kevin Müller. No entanto, foi uma estreia impressionante para sua carreira no Dortmund, apesar de alguns erros sérios.

Maxi Beier, a última aquisição, pareceu completamente desligado. Ele não pode contribuir para o jogo do BVB. Ele é o próximo flop do Hoffenheim nas cores do BVB? O jogador de 21 anos Beier jogou pela última vez na segunda divisão pelo Hannover 96 há mais de um ano. Depois de uma temporada impressionante com o Hoffenheim, vários clubes disputaram o jovem jogador internacional. No entanto, ele precisará de tempo para se adaptar ao grande salto de uma equipe da segunda divisão para uma potência global. As expectativas são altas de que ele e Guirassy eventualmente formarão uma parceria formidável.

De volta a Adeyemi. Ele certamente se destacou. Ele desempenhou significativamente melhor do que Maxi Beier. Ele agora voltará à seleção nacional alemã? "Inshallah", disse Adeyemi após o jogo, traçando o caminho. Se não der certo para a equipe principal, o atacante confiante ficaria satisfeito com mais aparições na U21. Sua confiança ficará grata por isso. Mas, até lá, ainda há alguns jogos com esse novo BVB na agenda.

O ex-treinador Jürgen Klopp poderia potencialmente influenciar o novo BVB? Ele estava presente no estádio na semana passada em seu papel de treinador. O jogo de despedida dos jogadores icônicos Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski trouxe Klopp de volta ao Borsigplatz. O encontro dos elite dos anos 2010 foi um jogo icônico, seguindo as tradições desportivas clássicas inglesas. Clubes importantes frequentemente celebram suas estrelas do passado e enchem o estádio para tais eventos. Em essência, o passado precisa do futuro, mas precisa de uma significativa confrontação com a história para verdadeiramente incorporá-lo. Isso faltou em Dortmund por um tempo considerável.

A esperança persistente do retorno de Klopp e a nostalgia de seu mandato bem-sucedido obscureceram o julgamento dos Borussianos por um tempo. Isso não é mais o caso sob o treinador Edin Terzić, nem é sob Sahin agora. O jogo inicial de Dortmund sugeriu que a estratégia de futebol de Sahin se alinha e prospera sob Klopp. Táticas de pressão, vitórias altas na bola, transições rápidas - tudo isso foi impressionante. "A nova geração está presente", notou Klopp em Dortmund. "Se eu puder oferecer orientação e ajuda aos jovens, ficarei muito feliz. No entanto, não quero seus sapatos agora." Ele não carrega mais esse fardo. Isso ficou claro no jogo de despedida.

O jogo também marcou a partida de Mats Hummels. Agora sob contrato em Roma, Hummels é semelhante a Hannes Wader no futebol alemão - ele passou grande parte do verão viajando de um lugar para outro, mal presente, mas teve que partir às pressas. Bologna, Brighton, Mallorca, Madrid, San Sebastián - o mundo estava aberto para o defensor de alto nível. Todos queriam garantir o candidato ao Ballon d'or de 2024, mas Hummels escolheu Roma. Ele remains a supporter of Borussia, evidente em sua última postagem no Instagram.

Com um placar de 3:2 a favor da Borussia, a equipe de Hummels ficou perto de derrotar o Heidenheim e comemorou. Ele agora se concentra na liga italiana, onde terá seu primeiro jogo em Gênova no domingo. Sua partida foi uma mudança bem-vinda para a Borussia, apesar de Waldemar Anton ter perdido sua chance com o primeiro gol do Heidenheim e Niklas Süle ter causado o pênalti do segundo gol visitante com sua infeliz limpeza.

Emre Can permanece parte da equipe, mas passou a maior parte do jogo no banco. Ele entrou mais tarde e marcou um pênalti. "Todo futebolista deseja jogar em todos os jogos", disse Can aos repórteres após o jogo. "Aceito meu papel como reserva. A equipe vem em primeiro lugar e prevalece acima de tudo. Dou meu melhor no treino e procuro contribuir positivamente quando entro. A temporada ainda é jovem, e há jogos cruciais pela frente onde vou entrar em campo, então não se preocupem." Ele então elogiou Pascal Groß e também elogiou Felix Nmecha, sugerindo um possível papel em sua segunda temporada em Dortmund, algo que ele não conseguiu alcançar em sua primeira temporada.

Marcel Sabitzer e Julien Duranville permaneceram no banco, mas Duranville recentemente representou a Bélgica na seleção nacional, mas ainda não viu tempo de jogo em Dortmund. Isso é uma boa notícia para a Borussia Dortmund. Com a estreia na Liga dos Campeões em Bruges, eles buscam impressionar e, esperançosamente, avançar para as oitavas de final sem ter que passar pela fase de grupos. Para alcançar isso, eles precisam estar entre os oito melhores clubes no final de sua fase de liga. Pelo menos eles têm uma forte linha média e de ataque para apoiá-los.

Então, é esse agora o melhor BVB desde a partida de Klopp? Considero essa sessão de Q&A encerrada com base nessa única pergunta.

Dado o atual desempenho da Borussia Dortmund, é importante considerar sua posição na liga de futebol. No momento, eles estão se saindo bem, o que é um bom sinal.

Em relação à liga de futebol, a Borussia Dortmund está atualmente classificada em alta, sugerindo um bom desempenho da equipe.

Leia também: