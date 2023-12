Destaques da história

Donald Trump irrita escoceses depois de resort de golfe de luxo proibir Irn-Bru

Irn-Bru é o refrigerante mais popular na Escócia

Trump Turnberry proibiu a bebida

Indignação nas redes sociais com a decisão

A notícia de que Trump Turnberry, em Ayrshire, retirou da venda a bebida gaseificada cor de laranja, mais popular do que a Coca-Cola na Escócia, devido ao receio de que a bebida pudesse manchar permanentemente as dispendiosas alcatifas da estância, tem sido um tema de destaque no Reino Unido no Twitter.

A proibição surgiu aparentemente depois de ter sido recusado um pedido dos hóspedes para que a bebida não alcoólica preferida dos escoceses fosse fornecida num evento.

Como parte da atualização de £200 milhões ($271 milhões) do resort de cinco estrelas, centenas de milhares de libras foram alegadamente gastas em tapetes.

Ralph Porciani, diretor-geral de Turnberry, disse ao Ayrshire Post: "Não podemos permitir que manche quando a substituição da alcatifa do salão de baile custaria 500.000 libras (678.800 dólares).

"Temos aqui moradias com manchas de Irn-Bru nas alcatifas, o que não posso permitir".

O jornal nacional The Scotsman publicou um editorial sobre o assunto intitulado "Uma mancha infeliz na reputação de Trump".

"O resort pode ter tapetes de salão de baile para proteger, mas certamente a mancha na reputação de Trump por essa decisão mal pensada é muito, muito pior", escreveu o jornal.

No Twitter, Edward MacKenzie disse: "Desta vez, ele foi mesmo longe demais!", enquanto Occasionalmente Estranho tweetou: "Porque é que eles não fazem todos os tapetes #irnbru coloridos?" e Simon MacMichael disse: "O Presidente dos Estados Unidos acaba de declarar guerra à Escócia".

Quando contactado pela CNN, Trump Turnberry não tinha ninguém disponível para comentar, dizendo que Porciani estava "demasiado ocupado para fazer comentários sobre este assunto". A AG Barr, fabricante da bebida, também se recusou a comentar a proibição.

De acordo com a Irn-Bru, o equivalente a 20 latas da sua bebida, que foi produzida pela primeira vez em 1901, é vendido a cada segundo.

A bebida é tão popular na Escócia que os fãs armazenaram latas em antecipação à introdução pelo governo britânico de um imposto sobre o açúcar nos refrigerantes no mês passado, o que obrigou a uma alteração da receita, reduzindo o açúcar em quase metade.

No ano passado, as redes sociais fizeram furor quando Barack Obama recebeu uma versão sem açúcar da bebida na sua primeira visita à Escócia, enquanto em 2014 o Canadá proibiu o Irn-Bru - e outros produtos britânicos bem conhecidos, como o Marmite e o Ovaltine - por conter ingredientes não aprovados.

Não é a primeira vez que Trump, cuja mãe nasceu na ilha de Lewis, irrita os escoceses, tendo o Presidente dos EUA sido acusado de quebrar promessas e de arruinar as dunas escocesas com o seu campo de golfe em Aberdeenshire.

No ano passado, os membros do Parlamento britânico debateram uma moção para impedir o bilionário de efetuar uma visita oficial de Estado ao país, depois de mais de 1,8 milhões de pessoas terem assinado uma petição pedindo que a viagem fosse desclassificada, na sequência da proposta de Trump de proibir a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de alguns países predominantemente muçulmanos.

Trump deverá visitar a Grã-Bretanha em julho, embora não numa visita de Estado, e espera-se que se encontre com a Rainha Isabel II, mas ainda não se sabe que bebida será servida na ocasião.

