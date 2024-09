Domicílio sob coacção em Karlsruhe

Há uma situação significativa em andamento em um edifício residencial em Karlsruhe. Oficiais de lei armados com submetralhadoras e a equipe SWAT, juntamente com o corpo de bombeiros, estão presentes. Os detalhes da situação dentro do edifício ainda são incertos, mas boatos de uma situação de reféns surgiram.

De acordo com a polícia, eles mobilizaram vários oficiais para responder a uma possível ameaça no edifício. A cena está cheia de pessoal, incluindo unidades especializadas usando equipamento de proteção como capacetes, coletes à prova de balas e carregando submetralhadoras, declarou um porta-voz da polícia. Unidades caninas, bombeiros e serviços de emergência também estão envolvidos.

A situação ameaçadora está ocorrendo dentro de um ambiente residencial, esclareceu o porta-voz da polícia. No entanto, o porta-voz não revelou o que está realmente acontecendo no local. O "Stuttgarter Zeitung" relatou que um homem está mantendo sua ex-parceira e sua criança como reféns. No entanto, o porta-voz da polícia recusou-se a confirmar essa informação à tarde.

No momento, a população não está em perigo. Da mesma forma, os outros moradores do edifício residencial estão seguros. Não há ordem de evacuação para o edifício. O incidente está ocorrendo no bairro de Rintheim, em Karlsruhe, uma área residencial. Várias ruas foram temporariamente isoladas. O incidente começou pela manhã após uma ligação de emergência, mas a identidade da pessoa que entrou em contato com a polícia não foi revelada.

A polícia está respondendo ativamente à situação no bairro de Rintheim, em Karlsruhe. As autoridades estão trabalhando em colaboração com a equipe SWAT e o corpo de bombeiros para gerenciar os eventos em andamento.

