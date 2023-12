Dois tenistas em quarentena depois de terem testado positivo para a Covid-19 no Open de França

Os jogadores, ambos da mesma equipa, foram posteriormente retirados do sorteio que teve início no domingo.

A dupla desconhecida será substituída pela primeira equipa da lista de suplentes.

"Desde o início do torneio, a 24 de maio, foram efectuados 2 446 testes a jogadores e respectivas equipas", lê-se num comunicado dos organizadores do torneio.

"Este é o primeiro caso em que os organizadores do torneio têm de retirar jogadores, de acordo com o seu protocolo de saúde.

"A saúde de todos os jogadores do torneio e das suas equipas é continuamente monitorizada através de testes muito regulares e os jogadores vivem e treinam em 'bolhas' socialmente distantes."

O torneio deste ano deveria ter começado uma semana antes, mas foi adiado para permitir que um número limitado de adeptos pudesse assistir. O torneio realiza-se apenas sete meses após a última edição, que foi adiada para setembro de 2020 devido à pandemia.

O início do Major de terra batida tem sido agitado, com Naomi Osaka a retirar-se do torneio depois de os organizadores lhe terem aplicado uma multa de 15.000 dólares por não ter falado com os meios de comunicação social após o jogo da primeira ronda, no domingo.

No campo, os jogadores de alto nível Serena Williams, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev passaram à ronda seguinte na quarta-feira.

