Dois indivíduos morreram em uma colisão de veículos após uma tentativa de fugir da polícia.

Nas proximidades de Torgau, uma cidade saxã, uma parada policial devido a placas de identificação suspeitas degenerou em uma perseguição mortal. O motorista, um indivíduo de 26 anos, decidiu fugir das autoridades, o que levou a uma perseguição em alta velocidade. Infelizmente, a história toma um rumo trágico.

De acordo com a polícia de Leipzig, o incidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, próximo ao distrito norte de Torgau. Os oficiais descobriram que as placas de identificação do veículo estavam adulteradas, diferindo da identificação verdadeira do veículo. Em uma tentativa de evitar a prisão, o motorista acelerou, deixando os oficiais de lei em perseguição.

O veículo percorreu a B183, ultrapassando a ponte sobre o Elba em Torgau, e continuou a toda velocidade em direção a Werdau. Infelizmente, a perseguição chegou a um fim abrupto quando o carro saiu da estrada para a esquerda. O veículo colidiu com uma árvore, capotou e ficou de cabeça para baixo. Tanto o motorista quanto o passageiro de 20 anos não resistiram aos ferimentos e faleceram no local.

Após investigações adicionais, ficou revelado que o indivíduo de 26 anos tinha várias passagens pela polícia. Como resultado, a B183 permaneceu fechada por várias horas enquanto as investigações prosseguiam.

