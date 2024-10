Dois indicadores de medição manual distintos sinalizam o intervalo durante a performance do Slapstick.

A primeira metade do jogo da 2. Bundesliga entre 1. FC Magdeburg e Greuther Fürth foi preenchida com balançar de cabeças e espanto: Dois pênaltis foram o centro das atenções, cada um um grande erro de um jogador que poderia ter sido evitado, mas foram corretamente marcados.

Aos 13 minutos, o árbitro Bastian Dankert apontou para a marca do pênalti pela primeira vez, deixando ambas as equipes e os espectadores confusos. O goleiro do Fürth, Nahuel Nicolas Noll, havia pegado a bola antes da linha de gol, segurado por vários segundos e acalmado o jogo. Ele então rolou a bola para Gideon Jung, que estava à sua esquerda na área penal. Jung, porém, pareceu ter um momento de confusão, pensando que deveria fazer um lançamento lateral. Em vez disso, ele pegou a bola com a mão, resultando em uma falta dentro da área penal.

Mo El Hankouri cobrou o pênalti resultante, parecendo constrangido com o presente. Ele chutou a bola meio para a direita em direção a Noll, que bloqueou para o lado. No entanto, Xavier Amaechi foi rápido em reagir, jogando a bola de volta da direita para o gol, onde El Hankouri finalmente marcou. O jogo agora estava 1-0 a favor do Magdeburg, que momentaneamente assumiu a liderança do campeonato com o Fortuna Düsseldorf ficando para trás em seu jogo contra o Hamburger SV.

"Você já tomou uma dose de tinta?"

O Magdeburg continuou a pressionar, e três minutos depois, Martijn Kaars marcou o gol de 2-0, mas o Fürth lutou com dignidade. No 42º minuto, Dankert marcou um pênalti para o Fürth, apesar de não ter havido falta. Daniel Heber, equivocadamente acreditando que havia um lance livre para o oponente, pegou a bola com a mão para passá-la aos seus companheiros de equipe. Sua ação foi considerada uma falta dentro da área penal, resultando em outro pênalti.

Julian Green cobrou o segundo pênalti com facilidade, passando por Dominik Reimann e entrando no gol do Magdeburg. No 75º minuto, Noel Futkeu empatou o placar em 2-2, devolvendo a liderança do campeonato ao Düsseldorf.

Torsten Mattuschka comentou durante o intervalo no Sky, "Isso é completamente louco! Eu nunca vi duas cenas assim em um único jogo." O sentimento foi ecoado por Ede Geyer, um famoso ex-treinador que faz 80 anos na próxima segunda-feira. "Você já tomou uma dose de tinta?" Geyer teria dito, se referindo à sequência de eventos incomum. Dois pênaltis por erros de entendimento em uma metade foram certamente um espetáculo para se ver.

Na segunda metade do jogo, discussões sobre a 'Segunda Divisão' promover ou rebaixar ambos os times tomaram conta devido à natureza imprevisível do jogo. Apesar da vantagem de 2-0 do Magdeburg, o Fürth conseguiu igualar o placar em 2-2 graças a uma falta dentro da área penal, uma sequência de eventos semelhante à primeira metade.

