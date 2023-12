Dois elementos da equipa principal do Barcelona testaram positivo para a Covid-19, diz o clube

O clube catalão tem um jogo crucial da La Liga contra o Athletic Bilbao na quarta-feira e disse que a equipa será submetida a novos testes de coronavírus na terça-feira.

"Após os testes PCR realizados hoje, segunda-feira, dois membros da equipa de futebol deram positivo para a Covid-19", lê-se no comunicado. "O Clube informou as autoridades desportivas e sanitárias competentes. Além disso, todo o plantel será submetido a novos testes PCR na terça-feira de manhã, hora local, em conformidade com o protocolo da La Liga.

"Em consequência, a sessão de treino prevista para amanhã, terça-feira, às 11h00 CET, foi adiada. A nova hora do treino e a conferência de imprensa que antecede o jogo Athletic Club x FC Barcelona serão anunciadas amanhã".

A equipa de Ronald Koeman tem lutado pela sua forma na La Liga esta época e viaja para Bilbao em quinto lugar e já a 10 pontos do líder Atlético de Madrid.

O Barcelona tem tido mais sucesso nas suas deslocações nas últimas semanas e subiria ao terceiro lugar com uma vitória sobre o clube basco.

Fonte: edition.cnn.com