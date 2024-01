Dois dos gigantes chineses do chá de bolhas estão a preparar-se para a abertura de capital

O Mixue Group e a Guming Holdings - conhecidas por atraírem multidões com as suas bebidas únicas, como a polpa de maracujá ou os chás com sabor a uva e queijo - candidataram-se a ofertas públicas iniciais em Hong Kong, de acordo com os registos da bolsa de terça-feira.

A dimensão das ofertas foi omitida nos registos de cada empresa. Mas na quarta-feira, a Reuters noticiou que a Mixue, que se apresenta como a maior cadeia de chá de bolhas da China, espera angariar 500 milhões a mil milhões de dólares, enquanto a Guming pretende angariar 300 milhões a 500 milhões de dólares, citando uma fonte não identificada.

A Mixue não quis comentar, enquanto a Guming não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Apesar de a China estar a braços com uma elevada incerteza económica e uma baixa confiança dos consumidores, os prazeres acessíveis, como ir ao cinema ou comida e bebidas baratas, são vistos como pontos positivos.

O mercado de chá de bolhas do país é considerável. Em 2023, estima-se que o sector valha 145 mil milhões de yuan (20,4 mil milhões de dólares), de acordo com um relatório da China Chain Store & Franchise Association, um grupo do sector.

A Mixue, que, segundo a empresa, significa "neve doce como o mel" em inglês, tem mais de 36 000 lojas na China continental e em 11 mercados estrangeiros, como o Vietname e a Malásia, de acordo com o seu prospeto.

A empresa começou com outro nome - "Coldsnap" - em 1997, vendendo gelo raspado numa pequena loja na cidade de Zhengzhou, no centro da China. Dois anos mais tarde, o seu fundador introduziu o nome de marca Mixue.

Em 2005, a empresa começou a vender gelado soft por apenas 1 yuan (cerca de 15 cêntimos de dólar), que rapidamente se tornou um sucesso de vendas e o seu primeiro produto de assinatura.

Atualmente, a cadeia estendeu os preços baixos a todo o seu menu, vendendo muitos artigos por apenas 1 dólar. Os seus best-sellers incluem cones de gelado, limonada e chá de bolhas, também chamado boba.

Isto ajudou a Mixue, que é associada em toda a China ao seu alegre logótipo de boneco de neve, a tornar-se líder de mercado. Nos nove meses que terminaram em setembro de 2023, a empresa detinha a posição de liderança no sector das bebidas frescas do país, com 11,2% do mercado e gerando 34,6 mil milhões de yuans (4,9 mil milhões de dólares) em vendas durante o período, afirmou no seu processo.

A promessa de preços baixos tem servido como um gancho de vendas convincente. Numa loja da empresa no bairro de Mongkok, em Hong Kong, na quinta-feira, vários clientes que aguardavam numa longa fila disseram à CNN que os preços da Mixue eram demasiado bons para deixar passar.

Emma So, uma trabalhadora administrativa de 30 anos, disse que anteriormente achava as bebidas um pouco doces demais. "Mas é tão barato", disse ela enquanto pegava num chá de bolhas normal com pérolas de tapioca extra.

A Guming apresenta-se como a segunda maior cadeia de chá de bolhas da China, com 9.000 lojas em 200 cidades da China continental. O nome da empresa significa "chá antigo" em inglês e foi lançado em 2010 na província de Zhejiang, no leste da China.

A estratégia da Guming centra-se sobretudo na satisfação dos consumidores fora das metrópoles chinesas, com 79% das suas lojas em cidades consideradas de nível dois ou inferior, de acordo com o seu prospeto.

