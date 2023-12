Djokovic quer imitar Brady e jogar até aos 40 anos

O quarterback Brady jogou 23 temporadas na Liga Nacional de Futebol Americano, ganhando sete Super Bowls com os New England Patriots e os Tampa Bay Buccaneers, antes de finalmente se despedir aos 45 anos no início deste ano.

O número um mundial Djokovic, que está a preparar-se para o início da sua 22ª época como profissional, jogando um jogo de exibição contra Carlos Alcaraz em Riade na quarta-feira, disse que já aprendeu muito com Brady.

"Tom Brady é um grande exemplo de um campeão no seu desporto e de alguém que teve uma grande carreira e longevidade", disse o 24 vezes campeão do Grand Slam aos jornalistas na capital saudita.

"Ele dedicou muitas horas e muito tempo ao autocuidado, à recuperação, a certificar-se de que, de certa forma, todos os aspectos do seu corpo e mente estão cobertos para que possa ter uma carreira duradoura e de sucesso.

"Conheço-o pessoalmente e aprendi muito com ele, com o seu exemplo, e espero poder ter uma carreira que vá até aos 40 anos ou talvez até mais além - vamos ver".

Brady estava no camarote de Djokovic em Roland Garros, em junho, para ver o seu amigo ganhar o Open de França, um dos três troféus do Grand Slam que o sérvio conquistou em 2023, juntamente com os títulos do Open da Austrália e dos EUA.

"Sinto-me muito bem no meu próprio corpo neste momento e tenho jogado um ténis de grande qualidade", acrescentou Djokovic.

"2023 foi uma das melhores épocas que tive na minha vida e porquê parar quando ainda se está a jogar bem? Por isso, vou continuar e aproveitar (cada) ano, um a um, e ver até onde chego."

Alcaraz derrotou o sérvio num emocionante jogo de cinco sets para conquistar o outro título do Grand Slam deste ano, em Wimbledon, e Djokovic congratulou-se com a ascensão do espanhol de 20 anos, especialmente porque Roger Federer se retirou e Rafa Nadal está a entrar na sua última época.

"A nossa era está a chegar ao fim, mas temos o Alcaraz a emergir, o que é ótimo, e fiquei muito contente por ter tido quatro jogos muito bons com ele este ano", disse Djokovic.

"Cada jogo atraiu muita atenção, tivemos muitos momentos altos e isso é bom, é bom para o nosso desporto."

Djokovic vai fazer os últimos preparativos para uma tentativa de conquistar o 11º título do Open da Austrália, representando o seu país na United Cup, em Perth e Sydney, na primeira semana do novo ano.

