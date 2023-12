Djokovic admite que não se isolou imediatamente após o teste positivo de Covid, enquanto a Austrália investiga possíveis discrepâncias nos testes

Numa declaração publicada nas redes sociais, pediu também desculpa por uma declaração de viagem aparentemente falsa, dizendo que tinha sido apresentada em seu nome por um membro do seu pessoal de apoio por "erro humano".

Djokovic acrescentou que tinha cometido um "erro de julgamento" ao dar uma entrevista e uma sessão fotográfica a um jornal desportivo francês depois de ter testado positivo.

O jornalista e o fotógrafo do L'Equipe não foram informados de que Djokovic era positivo para a Covid antes, durante ou depois da entrevista com a estrela do ténis em Belgrado, informou o jornal desportivo francês na quarta-feira.

Entretanto, as autoridades da Força de Fronteiras Australiana (ABF) estão a investigar possíveis inconsistências nos documentos relacionados com o resultado do teste PCR de Djokovic em dezembro, bem como os movimentos do tenista nos dias que se seguiram ao teste positivo para a Covid-19 na Sérvia, disse uma fonte com conhecimento da investigação à CNN.

A Australian Border Force (ABF) ainda não determinou se estas questões podem afetar a validade do atual visto australiano de Djokovic, disse a fonte.

Na terça-feira, a agência de notícias alemã Der Spiegel relatou possíveis discrepâncias nos dados digitais anexados aos testes PCR de Djokovic. Os documentos do teste PCR foram apresentados em tribunal pelos advogados de Djokovic e publicados online.

O Der Spiegel publicou que os resultados positivos e negativos do mesmo teste PCR apareceram quando se acedeu retroativamente aos resultados utilizando um código QR anexado.

Um colaborador da CNN e vários utilizadores da Internet também relataram ter visto o mesmo problema. Não foi indicado o que poderia ter causado a discrepância.

Os testes efectuados pela CNN na quarta-feira revelaram apenas um resultado positivo, de acordo com os documentos apresentados em tribunal.

Quero abordar a contínua desinformação

Djokovic tem estado envolvido em controvérsia desde que foi detido na Austrália na semana passada por causa de uma disputa sobre vistos e vacinação.

Chegou a Melbourne na semana passada e o seu visto foi imediatamente cancelado por ter entrado no país sem uma isenção válida para o requisito de vacinação do país para todas as chegadas - mas ganhou a batalha legal na segunda-feira, com um juiz a decidir que deveria ser autorizado a ficar.

No entanto, o comportamento de Djokovic continua a suscitar dúvidas, nomeadamente o diagnóstico positivo de Covid no mês passado, antes da sua chegada a Melbourne, e os eventos públicos a que assistiu na altura.

"Quero abordar a desinformação contínua sobre as minhas actividades e a minha presença em eventos em dezembro, antes do resultado positivo do meu teste PCR Covid", afirmou na declaração.

"Trata-se de uma desinformação que tem de ser corrigida, em particular no interesse de aliviar uma preocupação mais alargada na comunidade sobre a minha presença na Austrália, e para tratar de assuntos que são muito dolorosos e preocupantes para a minha família.

"Quero sublinhar que me esforcei muito para garantir a segurança de todos e o cumprimento das minhas obrigações em matéria de testes".

Djokovic disse que tinha assistido a um jogo de basquetebol na capital da Sérvia, Belgrado, a 14 de dezembro, onde muitas pessoas testaram positivo depois. Não apresentou sintomas, mas fez o teste a 16 de dezembro.

Em 17 de dezembro, antes de receber o resultado oficial do seu teste, fez um teste rápido que deu negativo e assistiu a uma cerimónia de entrega de prémios de ténis a jovens - após a qual recebeu o resultado oficial positivo, segundo a declaração.

No dia seguinte, 18 de dezembro, deu uma entrevista e uma sessão fotográfica ao jornal desportivo francês L'Equipe, afirmando que foi em frente porque "não queria desiludir o jornalista". Distanciou-se socialmente e usou uma máscara, exceto para a sessão fotográfica, acrescentou.

"Embora tenha ido para casa depois da entrevista para me isolar durante o período necessário, pensando bem, foi um erro de julgamento e aceito que devia ter reagendado este compromisso", afirmou.

Entrevista ao L'Equipe

De acordo com o artigo do L'Equipe de quarta-feira, o jornalista Franck Ramella e o fotógrafo Etienne Garnier referiram que Djokovic parecia "bem", apesar de mais tarde se ter descoberto que a estrela do ténis tinha sido diagnosticada com Covid-19 a 16 de dezembro.

O artigo do L'Equipe afirma que Ramella testou negativo para Covid-19 - não menciona a saúde de Garnier.

Ramella disse à CNN que está a caminho de Melbourne para cobrir o Open da Austrália.

"Durante 33 minutos, de acordo com o cronómetro do gravador, Djokovic respondeu às perguntas com confiança", lê-se numa tradução da CNN do artigo em francês.

"Estávamos em segurança, de frente um para o outro a uma distância de quase um metro, sentados em lados opostos de uma longa mesa retangular. Quando Etienne lhe pediu para tirar a máscara durante cinco minutos durante a entrevista, Djokovic recusou.

"Depois, teve lugar a sessão fotográfica. Como é óbvio, o campeão sérvio tirou a máscara. Não queríamos que ele posasse com a cara meio tapada.

"Depois, seguiu as instruções de Etienne, que estava mascarado. Segurou o troféu à distância de um braço, passando de uma posição para outra, sorrindo ou fazendo um sorriso para mostrar que tinha ganho. Também gritava para o tornar ainda mais genuíno".

O artigo foi publicado poucas horas antes de Djokovic ter pedido desculpa por ter mantido a entrevista marcada, apesar de saber que o diagnóstico de PCR era positivo, através de um teste efectuado dois dias antes.

Simon Cambers, que é copresidente da Associação Internacional de Escritores de Ténis (ITWA), disse que era "profundamente preocupante" que Djokovic não tivesse dito a um dos membros da organização - e ao resto da equipa do L'Equipe no dia - que tinha testado positivo para a Covid-19.

"Como jornalistas, temos o cuidado de cumprir todas as regras em vigor relativas à Covid-19 e esperamos que todos os jogadores façam o mesmo", acrescentou o comunicado da ITWA.

"Além disso, é de notar que os jornalistas têm de estar totalmente vacinados para viajar para Melbourne para o Open da Austrália deste ano".

Após a notícia do seu resultado positivo, Djokovic foi alvo de críticas generalizadas pelas fotografias que o mostravam nestes vários eventos - muitas vezes sem máscara e perto de crianças.

A declaração de Djokovic, na quarta-feira, de que só soube do seu resultado positivo a 17 de dezembro, contradiz também os comentários do seu irmão, que disse numa conferência de imprensa na terça-feira que o jogador testou positivo a 16 de dezembro e sabia do seu resultado.

Numa entrevista à emissora australiana Seven Network, afiliada da CNN, na quarta-feira, a mãe de Djokovic disse que ele "provavelmente" não sabia que tinha testado positivo antes de participar nos eventos.

Até as autoridades sérvias, que defenderam fortemente Djokovic e denunciaram a sua detenção temporária durante todo o processo, reconheceram a controvérsia.

"Seria uma clara violação das regras, porque se você sabe que é positivo, teria que estar em isolamento", disse a primeira-ministra sérvia Ana Brnabić à BBC, mas acrescentou que "há alguma área cinzenta", pois não estava claro quando Djokovic recebeu seus resultados.

Declaração de viagem

Djokovic também abordou a controvérsia sobre uma declaração de viagem aparentemente falsa.

Embora tenha dito que não tinha viajado nos 14 dias anteriores à sua chegada à Austrália, as fotografias tiradas durante esse período parecem mostrá-lo em Espanha e na Sérvia.

Na declaração, pediu desculpa pela falsa declaração, dizendo que tinha sido apresentada "pela minha equipa de apoio em meu nome", chamando-lhe "um erro humano e certamente não deliberado". Recusou-se a fazer qualquer outro comentário, acrescentando apenas que esperava jogar no Open da Austrália e "competir contra os melhores jogadores do mundo".

A pena por apresentar uma declaração de viagem falsa tem uma pena máxima de 12 meses de prisão, de acordo com o sítio Web do Ministério do Interior australiano.

Embora o juiz tenha permitido que Djokovic saísse em liberdade e começasse a treinar para o torneio, que começa na próxima semana, a estrela do ténis ainda pode enfrentar a deportação, com a ABF também a investigar a discrepância da declaração de viagem e o ministro da imigração ainda a considerar se o deve retirar do país.

"Tal como foi referido publicamente, o Ministro Hawke está a considerar a possibilidade de cancelar o visto do Sr. Djokovic ao abrigo da secção 133C(3) da Lei da Migração", disse um porta-voz do Ministro da Imigração Alex Hawke na quarta-feira.

"Os advogados de Djokovic forneceram recentemente uma longa documentação de apoio que se diz ser relevante para o possível cancelamento do visto de Djokovic. Naturalmente, isto irá afetar o prazo para uma decisão".

Apesar de o juiz ter anulado a anulação do visto de Djokovic, Hawke pode ainda exercer o seu poder pessoal para o revogar - o que poderia levar a outro impasse legal.

Angus Watson contribuiu para este relatório

