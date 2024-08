- Dispositivo de segurança do armazenamento e sinal de aviso para abelhas.

No episódio mais recente de "Eu Sou uma Celebridade - Jungle Legends Showdown" (disponível recentemente no RTL+, com repetição no dia seguinte no RTL), a semifinal foi uma montanha-russa de caos na selva. Os seis campistas restantes, Georgina Fleur (34), Gigi Birofio (25), Mola Adebisi (51), Kader Loth (51), Sarah Knappik (37) e Danni Büchner (46), enfrentaram os desafios da existência na selva, não apenas fisicamente, mas também mentalmente, com confissões e testes na agenda. Não todos eles conseguiram chegar à rodada final.

Arrependimento Consciente

Georgina lutou com pensamentos persistentes em um dos últimos dias na selva. Em uma conversa sincera com Sarah, ela refletiu sobre a reação negativa que recebeu após compartilhar uma foto de si mesma com um leão acorrentado em uma festa em Dubai nas redes sociais. Georgina afirmou que o zoológico particular, onde ela acreditava que animais eram mantidos em más condições, só mantinha os animais acorrentados durante a presença de visitantes. "Eu pensei que eles tinham enclosures fantásticos", ela lembrou de sua primeira impressão. "Eu não sabia que eles estavam acorrentados. Eu não sou uma abusadora de animais, eu amo animais. Não foi intencional."

Ela ficou surpresa com a resposta violenta. "Eu não sei por que recebi essa tempestade de merda." As ameaças de morte e comentários ofensivos a assustaram. "Meus amigos foram insultados. As pessoas foram muito extremas." Ela reconheceu suas falhas. "As pessoas cometem erros. Eu aprendi com isso, não vou voltar lá."

Frustração Tropical e Picada de Abelha

O espaço confinado da selva começou a pesar nos campistas. Mesmo quando eles calcularam errado e pensaram que a final estava próxima, outra noite inesperada na selva exacerbou sua frustração. "Estamos todos no limite, é realmente horrível", resumiu Mola. "Tem muita gente para a final", observou Kader. "Todo mundo está pensando em como destruir um ao outro." Sarah expressou suas dúvidas sobre sua posição no acampamento. "Acho que ela não é honesta comigo, ela me votaria em 100 por cento", disse ela sobre Danni. "Ela não tem espírito de luta", retrucou Danni em relação a Sarah. Apesar de seus medos, Danni ainda esperava por um final triunfante. "Eu quero conseguir desta vez", declarou ela emocionada ao telefone da selva. "Eu quero mostrar que Danni finalmente é corajosa o suficiente." Sarah, distraída por conversar com uma meia transformada em uma cobra, irritou seus colegas de acampamento com sua alegria forçada.

Durante uma rotina de lavanderia, ela gritou: "Estou acabada. Algo realmente doloroso acabou de me picar, e dói como o inferno. Não sei se sou alérgica." Sarah estava convencida de que havia sido picada por um escorpião. Seus colegas de acampamento não estavam tão convencidos. Um paramédico que inspecionou suas calças finalmente deu o sinal verde: era apenas uma abelha. "Estamos na África, isso dói muito mais do que uma abelha do jardim", explicou Sarah para Kader e Danni. "Elas são dez vezes piores que as nossas." "É sempre alguma coisa", resmungou Danni. "Sua colega agora tem zero estrelas; ela tem privilégios extras durante a vigília noturna apenas porque a Bee Maya te picou? Não afeta a gente", disse Gigi sem rodeios, e Sarah imediatamente percebeu seu comportamento "desrespeitoso".

O tédio no acampamento levou Kader a fazer uma brincadeira inofensiva. "Eu me sinto tão fraca. Usei todas as minhas reservas na desafio de ontem", ela explicou inicialmente. "Eu me sinto um pouco enjoada e tonta."then she collapsed right in the middle of the camp, and Sarah supported her by propping up her legs to improve circulation. Kader couldn't help but laugh aloud: "I just wanted to annoy them a bit."

A incapacidade dos campistas de iniciar novas conversas foi sublinhada pela abordagem sedutora de Gigi em relação a Kader Loth. "Ela tem um grande traseiro, uma grande figura. Eu a seduziria se pudesse." Kader: "Atração sexual? Você está louca? Eu poderia ser sua mãe", disse a mulher de 51 anos, braço a braço com Gigi. Ela também tinha medidas disciplinares em mente, especialmente "sem mais peidos". O assunto de romance permaneceu no grupo enquanto eles se reuniam em torno da fogueira. Mola e Gigi discutiram vestimentas sexualmente provocantes em parceiros que não lhes pertenciam. "Para mim, isso foi quase uma transgressão de limites. Essas ideias ultrapassadas são bobagem", zombou Sarah sobre as idéias ultrapassadas de papéis de gênero tradicionais e homens como protetores de mulheres. "Se alguém me disser que não posso fazer algo, é isso. Ninguém pode me dizer o que fazer", ecoou Georgina, que também achou as idéias de Mola "questionáveis".

A Fórmula de Sobrevivência

Então, como cada campista poderia garantir sua vaga na final agora? Havia duas rotas: "coragem" e "tática". Sarah, Kader e Mola formaram o grupo "tática" e optaram por não participar de um desafio, enquanto o grupo "coragem" teve que lutar amargamente por uma vaga na final e foi recompensado com um bilhete dourado para o vencedor do teste. A decisão de Mola de seguir a rota "tática" surpreendeu alguns de seus colegas de acampamento. "Mola é meio covarde", refletiu Gigi. "Eu não acho que ninguém aqui é mais forte do que eu. Mas eu não conheço o teste", esclareceu Mola. "Ele não é uma lenda da selva, ele não fez o suficiente", disse Sarah.

"Aaaaaa desperta a sabedoria", servido como um teste tanto para o corpo quanto para a mente, desafiou os corajosos. Balançando precariamente em uma tábua só, esse trio destemido enfrentou-se, respondendo a perguntas de trivia a partir de alturas elevadas. Um deslize nas respostas significava uma queda rápida rumo ao chão. Mas uma resposta certa poderia fazer os adversários mergulharem no lugar. Gigi saiu vitoriosa, exibindo uma mistura perfeita de equilíbrio e inteligência. "Eu queria provar minha mudança do passado, e isso importava muito para mim", confessou Danni, a que teve que se despedir, sobre seu retorno à selva que lembrou seus dias anteriores.

Com base na antecipação, uma escolha importante aguarda os All-stars antes de chegarem à fase final. Dado que há muitos acampados, a pergunta crucial para os All-stars é "Qual competidor não merece chegar à final?" Além disso, antes da grande final, espera-se um desafio de comida: quem dentre eles terá o privilégio de usar a prestigiada coroa dourada?

