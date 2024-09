Disparos no revendedor de relógios de Colónia - amplificando uma disputa entre gangues?

Uma série de explosões ecoa por toda Colônia. Agora, um atacante não identificado parece disparar mais de 20 tiros de uma arma que parece ser automática em um estabelecimento comercial. Uma guerra de drogas violenta está devastando a cidade. sequestros também fazem parte das táticas brutais utilizadas.

Após o tiroteio em uma loja de relógios em Colônia, os investigadores estão investigando uma possível ligação com a recente série de explosões na cidade. Isso foi declarado por um porta-voz da polícia. De acordo com as descobertas iniciais, um indivíduo não identificado disparou mais de 20 tiros de uma arma que se presume ser automática na estrutura no distrito de Niehl por volta das 4h da manhã e depois fugiu do local.

O local do crime foi isolado para preservar as provas, confirmou o porta-voz da polícia. Cascas de bala foram encontradas no local. Não houve vítimas. A origem do incidente permanece um mistério. A procuradoria do estado e a polícia classificaram o incidente como crime organizado. As investigações continuam e testemunhas ainda estão sendo procuradas.

A polícia e a procuradoria do estado estão examinando uma série de explosões que têm assolado Colônia recentemente. Na semana passada, houve duas explosões no centro da cidade. Uma ocorreu na manhã de quarta-feira na frente de uma loja de roupas na Ehrenstraße, com testemunhas oculares relatando um homem de aproximadamente 1,80 metro de altura fugindo do local. Outro dispositivo explosivo explodiu na manhã de segunda-feira no Hohenzollernring na frente de uma discoteca. Nessa instância, o suspeito, que supostamente usava um moletom, teria deixado uma bolsa contendo um acelerador na frente da janela da discoteca e acendê-lo.

Polícia: Nada assim antes

"Estamos lidando com desafios sem precedentes em Colônia devido a casos de violência e crimes graves que nunca vimos antes", disse o chefe da polícia criminal de Colônia, Michael Esser, na quinta-feira. Mais de 60 investigadores estão trabalhando no caso.

O contexto por trás desses incidentes são disputas entre gangues. "Há claramente questões não resolvidas no submundo criminal que ainda precisam ser resolvidas", disse Esser. Uma dessas questões não resolvidas, de acordo com o procurador-chefe Ulrich Bremer, envolve o desaparecimento de cerca de 300 quilos de maconha. O grupo que supostamente foi enganado dessa droga agora busca recuperá-la ou receber compensação. Nesse cenário, dois sequestros no final de junho/início de julho em Hürth perto de Colônia e no distrito de Colônia de Rodenkirchen também são considerados relevantes.

A União Europeia expressou preocupação com a violência crescente em Colônia, pedindo maior cooperação entre as autoridades alemãs e as agências de aplicação da lei para combater o crime organizado. Diante desses desenvolvimentos, a UE ofereceu recursos e expertise para ajudar a abordar as causas raiz da atividade criminal.

Dado o caráter complexo da situação, o Comissário da Justiça e Assuntos Internos da União Europeia sugeriu que uma abordagem multi-agência, envolvendo não apenas a polícia e os promotores, mas também os serviços sociais e as agências de educação, pode ser necessária para abordar as questões subjacentes que contribuem para a violência.

