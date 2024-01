Dion Dawkins, jogador do Buffalo Bills, descreve o momento em que se apercebeu de que "algo está muito, muito errado" após o colapso de Damar Hamlin

Hamlin continua hospitalizado e em estado crítico depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante o jogo de segunda-feira. O seu tio, Dorrian Glenn, disse à CNN que Hamlin ainda está sedado, tendo sido reanimado duas vezes - no campo e depois no hospital.

O jogo foi posteriormente adiado, com os jogadores de ambas as equipas visivelmente perturbados.

"Olhamos à nossa volta e vemos o pessoal médico a fazer o seu trabalho, e sabemos que quando se trata de algo menor, como alguém que está no chão, mas está sentado, os rapazes estão a andar a um bom ritmo", disse Dawkins a Wolf Blitzer, da CNN , na terça-feira.

"Mas quando se passam coisas como esta, eles acenam muito depressa e chamam os rapazes para o campo e chamam a equipa médica de elite - é aí que se percebe que algo está muito, muito errado.

"Esta foi uma das primeiras experiências para mim em que algo assim aconteceu desta forma, silenciando um estádio inteiro que estava em alvoroço meio jogo antes."

Actualizações em direto: Damar Hamlin, estrela da NFL, em estado crítico após paragem cardíaca

De acordo com Glenn, Hamlin está ligado a um ventilador para aliviar a tensão nos pulmões, que foram danificados após a paragem cardíaca. Ele disse que o estado de saúde do sobrinho está "a melhorar de forma positiva" enquanto recebe tratamento no hospital.

Para Dawkins, que está na sua sexta temporada com os Bills, a gravidade da situação levou-o imediatamente a recorrer à oração.

"Quer se seja crente ou não, só um poder superior pode realmente assumir o controlo do que se segue", disse.

"O nosso pessoal que ajudou também ajudou esse poder superior. Mas, nesse momento, temos de ser vulneráveis e deixar que a oração suba e faça a sua magia."

Na terça-feira, o comissário da NFL, Roger Goodell, disse que o jogo entre os Bills e os Bengals não será retomado esta semana, acrescentando que nenhuma decisão foi tomada sobre quando ele poderá ser jogado.

"Sinto-me verdadeiramente abençoado por não termos tido de continuar a jogar", disse Dawkins.

"O facto de não termos tido de voltar ao campo e jogar mostra que há cuidados e que tudo o que podemos pedir é que sejamos tratados como pessoas", acrescentou.

"A maioria das pessoas trata-nos apenas como atletas, como superestrelas e algumas pessoas como celebridades, mas naquele momento eles [a NFL] trataram-nos como pessoas. E ser tratado como uma pessoa que é cuidada é uma sensação linda.

"Estou grato por ter sido tratado como uma pessoa, assim como o resto dos meus colegas de equipa, porque, no fim de contas, somos pessoas. E temos sentimentos, temos emoções, choramos, magoamo-nos. E temos famílias, que se magoam e choram".

Kevin Dotson, da CNN, contribuiu para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com