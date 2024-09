Dieter Bohlen apresenta sua "Coleção de Música de Ouro"

O 21º ano de "Germany's Got Talent" começa na época festiva, com a chegada de novos concorrentes, como o novo "Rei Leão", um clarividente sem talento de Berlim, e um imitador de Phil Collins que deixa todos boquiabertos.

O sonho de fama sob a bandeira de "Germany's Got Talent" persiste, levando os concorrentes ao grande palco de "Europa Park", com as montanhas-russas "Silver Star", "Timburcoaster" e "Matterhorn Blitz" ao fundo. A prestigiada jurada, composta por Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi e Dieter Bohlen, ouve atentamente. Quem deles tem o maior potencial para levar a coroa de "Germany's Got Talent"?

Os castings começam com a presença do famoso barman de Hamburgo, Nissim Mizrahi, um pai de 60 anos com três filhos que se parece incrivelmente com Phil Collins, faz concertos solo pelo TikTok e possui uma voz que causa choques auditivos, fazendo com que toda a jurada se levante após o primeiro verso.

Um Início de Recordes

Nissim mostra todo o alcance do rock/pop adulto, seja com "Walking By Myself" de Gary Moore ou "How Am I Supposed To Live Without You" de Michael Bolton. Este cantor eterno, que já cantou com Udo Lindenberg aos 15 anos, não deixa pedra sobre pedra. O momento é tão poderoso que Dieter Bohlen se levanta diante de Nissim e anuncia: "Nunca antes em 'Germany's Got Talent' um primeiro concorrente recebeu o 'Golden CD' tão rapidamente!" Após uma amostra de sua imitação de Phil Collins ("In The Air Tonight"), Nissim deixa o palco com seu "Golden CD" e o bilhete de chamada que o acompanha. Uma estreia impressionante!

Outros concorrentes dignos também conquistam seu bilhete para a próxima fase no primeiro dia de castings. Por exemplo, Leonardo, um brasileiro-austríaco de 22 anos, tatuado e assumidamente fã de Shawn Mendes, recebe uma ovação ensurdecedora. Luca Montante, um austríaco de 22 anos, também impressiona a jurada com sua determinação. Como Pietro antes dele, Luca enfrentou várias recusas antes dos castings, mas agora quer provar seu valor: "Eu vou lutar como um leão!" Logo em seguida, a melodia do piano de "Another Love" de Tom Odell cativa a plateia, e o "leão" da região do Taunus avança para a próxima fase. Adrian, um pai solteiro de 37 anos da Alemanha, que se parece incrivelmente com um urso, mas possui uma voz aveludada, também conquista seu lugar na próxima fase, acompanhado por "The Way" de Grönemeyer. Os membros da jurada ficaram emocionados com sua sinceridade: "Eu acreditei em cada palavra que você cantou", declarou Loredana, com a voz cheia de emoção.

Chinelos, Jaquetas de Arte Pop e Falta de Talento

Muitos talentos vocais promissores e aspirantes a performers escolhem mostrar suas habilidades também. A voz de Lisa de Bischofsheim lembra a vulnerabilidade de um balão sendo inflado, enquanto Apache-Double Metin luta com as notas certas. No entanto, o momento "oh no" do dia foi de Florian Rateuke de Berlim, que afirma ser o "jovem clarividente mais jovem da Alemanha".

Antes mesmo de começar seu desempenho, a expressão facial de Loredana já indicava que Karim Adeyemi poderia estar se juntando ao Schalke no ano seguinte. A tensão aumentou, e ficou claro o porquê. Assim que a música "Ice Cream" de Twenty4Tim começou, Florian tirou a roupa, ficando apenas com uma sunga camuflada azul-vermelha-branca e uma substância grudenta

