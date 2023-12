Diego Maradona agonizou durante as 12 horas que antecederam a sua morte, afirma a junta médica argentina

O grande futebolista argentino "não estava no pleno uso das suas faculdades mentais" e poderia ter tido "mais hipóteses de sobreviver" se tivesse sido internado num centro de saúde, concluiu a junta médica no seu relatório, que fará parte da investigação judicial sobre esta morte, confirmou à CNN o procurador responsável pelo caso.

Os investigadores estão a averiguar por que razão o antigo futebolista foi tratado numa casa durante os seus últimos dias e se o seu estado psicológico lhe permitia tomar decisões por sua própria iniciativa, bem como a falta de tratamento para o seu problema cardíaco, entre outros aspectos.

Cada um destes elementos é mencionado no relatório da junta médica, que a CNN obteve de uma fonte ligada ao caso.

Ninguém foi formalmente acusado, mas sete pessoas foram informadas de que estão a ser investigadas, embora neguem qualquer responsabilidade.

Teria tido mais hipóteses de sobreviver

"Embora seja contrafactual afirmar que DAM (Diego Armando Maradona) não teria morrido se tivesse sido tratado adequadamente, tendo em conta o que se sabia sobre os dias que antecederam a sua morte, concordamos que ele teria tido mais hipóteses de sobreviver se tivesse sido tratado numa unidade de saúde de acordo com as melhores práticas médicas", lê-se no relatório.

O trabalho da equipa médica de Maradona, liderada pelo neurocirurgião Leopoldo Luque e pela psiquiatra Agustina Cosachov, foi fortemente criticado pelos investigadores.

Para além de qualificar as suas acções como "inadequadas, deficientes e imprudentes", o conselho disse que é possível inferir "que a equipa médica encarou plena e completamente a possível morte do paciente, foi completamente indiferente a essa possibilidade e não alterou o seu comportamento ou plano de tratamento, sustentando as omissões prejudiciais anteriormente expostas, deixando a saúde do paciente 'ao acaso'".

Em novembro, Luque falou aos procuradores sobre a sua relação profissional com Maradona. "Não há nada que indique que eu tenha sido negligente", afirmou.

Em dezembro, o advogado de Cosachov disse à CNN que o seu cliente "tinha usado o seu melhor julgamento do ponto de vista médico".

'Ele começou a morrer pelo menos 12 horas antes'

Os peritos também confirmaram os resultados de uma autópsia que determinou que a causa da morte foi "edema pulmonar agudo secundário à exacerbação de insuficiência cardíaca crónica" e os testes não encontraram drogas ou álcool no seu sistema.

Mas os médicos sublinharam que Maradona, que tinha 60 anos na altura da sua morte, sofreu uma agonia prolongada.

"A DAM começou a morrer pelo menos 12 horas antes das 12h30 do dia 25/11/2020, ou seja, havia sinais inequívocos de um período de agonia prolongada, pelo que concluímos que o paciente não foi adequadamente monitorizado a partir das 00h30" desse dia.

"Os sinais de alerta que o paciente apresentava foram ignorados", continuam os especialistas, que também mencionam uma mensagem de áudio enviada aos entes queridos de Maradona pelo fisioterapeuta Nicolás Taffarel.

"Na semana passada, eu disse-lhes que tínhamos de o levantar porque ele podia desenvolver um edema pulmonar", afirmou.

Ele não estava em pleno uso das suas faculdades mentais

O ex-jogador de futebol "não tinha pleno uso de suas faculdades mentais, nem estava em condições de tomar decisões sobre sua saúde, pelo menos desde o momento em que foi admitido (na clínica médica da cidade de La Plata)", segundo o relatório.

O relatório prossegue discutindo a suposta "hospitalização domiciliar" que Maradona recebeu em uma casa em Tigre, na região norte de Buenos Aires, depois que ele saiu da Clínica Olivos em 11 de novembro, e onde morreu duas semanas depois.

O conselho disse que a hospitalização domiciliar "não era assim, pois não existiam as condições básicas para hospitalizar um paciente com múltiplas patologias complexas como as que DAM tinha".

Os peritos médicos afirmaram também que a equipa de enfermagem da casa estava "cheia de irregularidades e deficiências", que os "controlos e cuidados correctos" não eram realizados por "médicos praticantes" e "assistentes terapêuticos".

Por fim, o conselho discutiu a medicação psiquiátrica prescrita a Maradona.

Apesar de ser "adequada, tanto em termos de dosagem como de posologia, para a sua perturbação nervosa", não se pode excluir "que esta medicação não tenha contribuído para o desfecho fatal", uma vez que "não foram efectuados exames cardiológicos e laboratoriais nos 14 dias anteriores à morte".

Apesar de todos os investigados afirmarem que não cometeram qualquer irregularidade, ainda não se pronunciaram sobre o relatório da junta médica, que será analisado pelos procuradores que trabalham no caso para decidir como a investigação judicial irá avançar.

Diejo Laje contribuiu para esta reportagem.

