Diariamente, uma entidade associada aos Negros registra cerca de 350 mil invasões cibernéticas.

Ciberataques não são direcionados apenas a governos ou órgãos reguladores; corporações também estão frequentemente no alvo. É o caso do Schwarz Group na Alemanha, que controla a Lidl e a Kaufland. Eles atribuem cerca de 350.000 ataques diários a fontes russas. No entanto, o CEO Chrzanowski revela que uma solução está sendo formulada.

Antes do conflito na Ucrânia, o Schwarz Group estava lidando com aproximadamente 3.500 ataques diários. Agora, eles estão lidando com 350.000 ataques diários, principalmente da Rússia, como o CEO Gerd Chrzanowski compartilhou com o "Süddeutsche Zeitung" (SZ).

Para lidar com esse aumento, o Schwarz Group está colaborando com a empresa americana ServiceNow, especializada em inteligência artificial, para desenvolver contra-medidas. Esse software será acessível a todas as outras empresas, inclusive concorrentes no mercado varejista. "Podemos ser concorrentes quando se trata de ovos, bananas e leite, mas não quando se trata de cibersegurança. Aqui, precisamos colaborar. Se um de nós for atacado, todos somos", disse Chrzanowski ao SZ.

O objetivo é se diferenciar de provedores americanos e alcançar "soberania digital". "Há dados que não deveriam estar em um servidor em outro país", afirmou Chrzanowski.

Estão sendo desenvolvidas soluções de IA personalizadas para a indústria varejista em toda a Europa. "Estamos atualmente desenvolvendo uma nova plataforma de IA com a ServiceNow, que já está em operação em 80 lojas da Lidl e será disponibilizada em breve, com o objetivo de oferecê-la a todos os varejistas europeus até 2025", revelou Chrzanowski. "Com a nossa solução de IA conjunta, não haverá mais filas nas caixas".

Outras empresas no mercado varejista poderão se beneficiar do software de cibersegurança desenvolvido pelo Schwarz Group e pela ServiceNow, já que o CEO Chrzanowski indicou que ele também será acessível a elas.

Em sua busca pela soberania digital, Chrzanowski enfatizou que alguns dados não deveriam ser armazenados em servidores localizados em outros países.

