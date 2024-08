Diante de uma queda financeira, lutas no mercado de trabalho - Potencial de três milhões de desempregados no inverno?

A lentidão da economia alemã está claramente afetando o mercado de trabalho. Os empregadores agora estão anunciando menos vagas de emprego, enquanto o número de procuradores de emprego aumenta. Não se espera nenhuma melhora no momento. Durante o inverno, o desemprego pode aumentar para níveis não vistos há muito tempo. No entanto, as perspectivas para oportunidades de treinamento parecem mais promissoras.

De acordo com a Agência Federal do Trabalho em Nuremberg, a taxa de desemprego aumentou em 63.000 em agosto, alcançando 2.872 milhões, o nível mais alto em três anos e meio, pela primeira vez observado em fevereiro de 2021. Este aumento no desemprego persistiu desde 2022, sem sinais de desaceleração ou reversão, de acordo com a chefe da BA, Andrea Nahles. Excluindo flutuações sazonais, a taxa de desemprego aumentou 0,1 ponto percentual, alcançando 6,1%.

O mercado de trabalho continua a sofrer com a recessão econômica, como afirmado por Nahles. Ela também notou um aumento constante no desemprego desde 2022, com 176.000 pessoas a mais na lista de desempregados em comparação com o ano anterior. Com o desemprego de inverno usual, é possível que mais de três milhões de pessoas desempregadas estejam registradas até janeiro de 2025, pela primeira vez em dez anos.

A demanda por força de trabalho nas empresas também está em tendência de queda. Em agosto, foram relatadas 699.000 vagas de emprego, 72.000 a menos do que no ano anterior.

O aumento do desemprego pode ser atribuído, em parte, à tradicional folga de verão em agosto, bem como ao clima econômico fraco. "A falta de ímpeto econômico também é visível no número de empregos cobertos por seguro social", afirmou Nahles, que notou uma melhoria marginal de 143.000 empregos em junho, alcançando 34.85 milhões. No entanto, "a trajetória de crescimento está mostrando sinais de fraqueza", ela acrescentou. O desemprego está aumentando na indústria, construção e varejo, enquanto o emprego em cuidados de saúde e assistência social está experimentando crescimento.

O trabalho parcial também exibiu um ligeiro aumento, com 232.000 empregados recebendo benefícios de trabalho parcial em junho, principalmente no setor de manufatura.

No mercado de treinamento, há uma indicação de mais pessoas procurando oportunidades de treinamento. De outubro de 2023 a agosto de 2024, 418.000 pessoas se inscreveram para posições de treinamento, um aumento de 10.000 em comparação com o ano anterior. No entanto, um número significativo de 82.000 pessoas remained jobless, apesar da falta de oportunidades de treinamento ou alternativas, enquanto 158.000 posições de treinamento remained unfilled.

"Cada jovem que procura treinamento é um potencial trabalhador qualificado, e não podemos nos dar ao luxo de perdê-los", disse Nahles. Enquanto isso, Rainer Dulger, presidente da associação de empregadores, enfatizou que as posições de treinamento vagas são um claro sinal de alerta, pedindo uma melhora na qualidade da educação e uma orientação profissional mais prática.

A persistente recessão econômica levou a um aumento significativo no número de pessoas procurando emprego, colocando ainda mais pressão no já frágil mercado de trabalho. Como resultado, o impacto da economia na taxa de desemprego está se tornando cada vez mais preocupante, sem expectativa de melhora no futuro próximo.

Apesar do cenário de emprego sombrio, parece haver um crescente interesse em oportunidades de treinamento, potencialmente sinalizando uma mudança em direção à aquisição e desenvolvimento de habilidades entre os procuradores de emprego.

