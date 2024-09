Dia de alerta provoca gritos de telemóvel e lamentos de sirene

Em casos de emergências como enchentes, incêndios florestais e outras catástrofes, é essencial notificar a população inteira prontamente. A Alemanha demonstrou isso ao enviar um alerta de emergência para os telefones celulares das pessoas durante um teste.

Às 11h da manhã, um alarme nacional de teste acionou os telefones celulares para tocar e sirenes em determinadas áreas. A Agência Federal de Proteção Civil e Assistência a Desastres (BBK) em Bonn foi responsável por iniciar esse alarme. Uma mensagem de alerta apareceu nos telefones celulares em todo o país, através do sistema de difusão celular: "Alarme de Emergência. Alerta de Teste, Dia Nacional de Alerta de 2024", seguido de uma nota dizendo: "Não há perigo".

Infelizmente, esse sistema pode não funcionar corretamente em modelos mais antigos. O teste anual, realizado na segunda quinta-feira de setembro, também é disseminado através de rádio, televisão e quadros de informações da cidade.

Além disso, indivíduos que têm aplicativos de alerta como Nina ou Katwarn instalados em seus smartphones também são notificados do alerta de teste. Os municípios que utilizam sirenes e sistemas de alto-falantes para alertar a população foram convidados a participar voluntariamente deste exercício.

Antes das 11h, o Bundestag também experimentou um som de apito. A presidente do Bundestag, Bärbel Bas, lembrou os membros envolvidos na discussão sobre as propostas de alterações na Lei de Residência e Armas de Fogo e novos poderes policiais do alarme de teste iminente.

Os estados individuais da Alemanha são responsáveis pela proteção contra desastres. No entanto, o governo federal é responsável pela proteção da população durante a guerra ou tensão política. Em casos de mau tempo ou outras catástrofes, os estados federais podem buscar ajuda do governo federal, como as forças armadas ou a polícia federal.

Apesar do teste bem-sucedido, é lamentável que modelos mais antigos de telefones celulares possam não receber os alertas de emergência efetivamente. Infelizmente, algumas pessoas podem perder o alerta de teste devido às limitações de seus dispositivos.

