Dezessete indivíduos foram descobertos após um acidente de helicóptero.

Nas redondezas de Kamchatka, na Rússia, famosas por seus paisagens vulcânicas, helicópteros servem como métodos essenciais de transporte. Infelizmente, incidentes tornaram-se excessivamente frequentes. Após o acidente de um helicóptero que transportava 23 pessoas, as autoridades encontraram vários restos humanos.

Até agora, foram encontrados 15 corpos, de acordo com o Ministério de Situações de Emergência com sede em Moscou. Os esforços para localizar os passageiros restantes na costa leste continuam.

O avião danificado em questão era um modelo Mi-8, transportando 18 visitantes e 5 membros da tripulação. Sua rota levou-o perto do vulcão Vachkazhe, mas não chegou ao local de pouso agendado em Nikolayevka, de acordo com os relatórios. A má visibilidade adiou o início das buscas aéreas por um dia.

Os destroços espetaculares do helicóptero foram avistados a uma altitude de cerca de 900 metros - perto do seu último ponto conhecido de comunicação por rádio. A organização de aviação está atualmente investigando a causa do acidente, de acordo com a agência de notícias russa TASS.

Helicópteros atuam como linhas de vida na costa de 6800 quilômetros, a leste de Moscou, no entanto, acidentes não são eventos incomuns. O clima aqui é sujeito a constantes mudanças, muitas vezes proporcionando um senso de incerteza. Operadores de turismo oferecem experiências de helicóptero em reservas naturais que são habitat de ursos e até mesmo pousos em vulcões sobre lagos borbulhantes. Com um alto grau de atividade geológica, terremotos frequentes e vulcões ativos, a península tem um apelo único.

