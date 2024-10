Dezesseis indivíduos perderam as calças de couro durante Wiesn

O Oktoberfest está chegando ao fim, e assim também a avaliação do Wiesn-Fundbureau. Desta vez, nenhum visitante perdeu seus dentaduras, mas mais de uma dúzia deixou seus Lederhosen para trás. Os dados do Wiesn-Fundbureau mostram que 3500 itens foram perdidos, incluindo 16 pares de Lederhosen e vários sapatos femininos. A recuperação de calçados femininos sugere que alguns frequentadores do festival podem ter trocado por chinelos oferecidos como souvenir, de acordo com a sugestão da administração do festival. O destino dos Lederhosen permanece um mistério - seus donos trocaram por roupas casuais que levaram ou pretendiam mantê-los como recordações? Também desapareceram algemas leves e cinco alianças de casamento, sendo três delas encontradas novamente.

Não foram entregues dentes falsos no Wiesn-Fundbureau neste ano - geralmente, pelo menos um visitante deixaria o festival sem eles. Em vez disso, uma guarda bucal foi entregue. A presença de chapéus tradicionais, como observado por vendedores de souvenirs, foi refletida no número incomumente alto de chapéus entregues. Como de costume, centenas de carteiras, IDs, telefones, cartões bancários e chaves foram deixados para trás, além de várias dezenas de guarda-chuvas, devido ao tempo úmido na segunda semana.

Polícia: Menos Incidentes

O Oktoberfest recebeu cerca de 6,7 milhões de pessoas neste ano, segundo a estimativa da administração do festival. Apesar do tempo parcialmente úmido e frio na segunda metade do festival, os ânimos permaneceram elevados. As pessoas desfrutaram dos terrenos, tendas, jardins de cerveja e ruas a um ritmo tranquilo. Apesar do grande público, menos incidentes criminais foram relatados, e o serviço médico do Wiesn atendeu menos pacientes.

"O Oktoberfest foi particularmente agradável neste ano", declarou o diretor do festival Clemens Baumgaertner, do CSU. As medidas de segurança, apoiadas pelos serviços de polícia e bombeiros, provaram ser eficazes. Ele espera que essa tendência continue. Muitos visitantes vieram do exterior, incluindo os EUA e a Itália, além da Grã-Bretanha, Áustria, Polônia, França, Suíça, Espanha, Países Baixos e, pela primeira vez, Índia. A maioria desses hóspedes usava Lederhosen e Dirndls. Mais visitantes optaram por versões de alta qualidade desses trajes tradicionais para mergulhar completamente na "experiência do Oktoberfest", como a administração do festival descreveu.

"Foi um Oktoberfest pacífico. E foi um Oktoberfest seguro", concluiu a polícia. As medidas de segurança e os apelos das autoridades foram ouvidos, e os hóspedes expressaram atenção uns para com os outros, orgulhosamente reconhecido pelo porta-voz da polícia Andreas Franken. O número de incidentes criminais diminuiu em cerca de 25%. Houveram 219 casos de lesões corporais (222 no ano passado), dos quais 29 envolveram um caneco de cerveja. Houveram 2 estupros (6 em 2023) e 158 furtos (188).

