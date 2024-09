- Dez anos dentro dos limites da "Cueva dos Leões": Desvendando a cena secreta nos bastidores

Ralf Dümmel não está irradiando confiança de leão hoje, em vez disso, lembra uma rã venenosa colorida. Sua roupa é dominada por um verde venenoso brilhante, desde a camisa e o lenço de bolso até as solas dos sapatos e as meias. Mentalmente, o homem de 57 anos parece mais um observador paciente, como um leopardo, do que o leão agressivo que costuma ser. Dümmel prefere mergulhar de cabeça, mas por enquanto, alguém o ajuda a colocar um sapato de cavalheiro polido.

Dümmel está se preparando para o show "Die Höhle der Löwen", do qual faz parte desde 2016. Ainda lhe traz alguma emoção. "Minha equipe até sugeriu me equipar com monitores de pulso e montar uma tenda de oxigênio aqui", compartilha Dümmel.

Grandes questões pesam em sua mente. Quem ele enfrentará? E, mais importante, o que levará para casa? Fãs do show criaram um termo para quando Dümmel ataca novamente - "Dümmeln". Mas, se ele não fechar um acordo, o investidor lamenta: "Estou miserável."

Dümmel abraça o conceito "leão"

O homem de 57 anos é uma encarnação viva de "Die Höhle der Löwen", poder-se-ia dizer. No show da Vox, empreendedores apresentam suas ideias de negócio ou invenções a investidores - os "leões". Um dos "leões" originais é Dümmel. Os investidores então arqueiam as sobrancelhas, pegam seus cadernos e decidem se investirão ou não.

Alguns fundadores saem desanimados. Outros são tão cobiçados que os investidores competem pelo melhor "negócio". O show é uma mistura única de administração de empresas e elementos de novela.

O formato, que teve origem no Japão, está fazendo dez anos - o primeiro episódio foi ao ar há dez anos, em 19 de agosto de 2014. Na temporada de aniversário, que começa em 2 de setembro de 2015, às 20h15, na Vox, há muitas surpresas - entre elas, a apresentação de suas ideias de negócio aos investidores pelo "voz da região", Werner Hansch.

Os dois "leões" originais, Jochen Schweizer e Frank Thelen, farão uma aparição especial em um episódio. Depois de uma pausa, Judith Williams, especialista em beleza e "leoa" desde o início, também estará de volta.

42.000 xícaras de café em 10 anos de "Die Höhle der Löwen"

Há muitas histórias para contar no aniversário: Sobre negócios ruins e ideias de negócio absurdas, sobre "batalhas de leões", sobre os alemães e sua relação com o dinheiro, sobre grandes ideias e produtos bizarros. Mas também é possível dar uma olhada nos bastidores do show em um dia de gravação e perguntar aos "leões". Eles abrem suas salas de maquiagem.

A alguns passos da sala de preparação de Dümmel, encontra-se Janna Ensthaler. Ela segura anotações na mão. "Estou tentando calcular coisas aqui", diz ela. As anotações são cruciais em "Die Höhle der Löwen". Nomes, números, não se pode misturar. A emissora enfatiza que os "leões" investem seu próprio dinheiro e estão envolvidos em "negócios reais". Ensthaler é conhecida por sua expertise em "Tecnologias Sustentáveis" e "Inovação Digital". Em geral, ela representa o futuro.

Neste momento, ela ainda está preocupada com o presente. Em cada dia de gravação, os "leões" conhecem cinco fundadores diferentes. Antes disso, parece uma "montanha", como Ensthaler coloca. "Precisamos estar tão frescos pela manhã quanto à noite, certo?". Parece que foram consumidas cerca de 42.000 xícaras de café nos dez anos do show.

A alguns passos dali, Nils Glagau é encontrado na frente de uma fileira de roupas. Pode-se pensar que uma discussão entre o homem de 48 anos e Ralf Dümmel sobre teoria das cores também poderia ser um bom conceito de show. Ambos claramente gostam de cores fortes. "Gosto de ser colorido às vezes", diz Glagau, que parece bastante relaxado. "Um pouco de cor". Música toca ao fundo.

Interessantemente, Glagau e Dümmel também têm uma certa rivalidade na câmera. "Acho que tive as maiores brigas com Ralf", diz Glagau. "O melhor" é quando todos os cinco "leões" estão interessados em um fundador. São momentos especiais, de acordo com Glagau.then he says, "Tillman looks good too. Can you go over there too?"

Tillman é Tillman Schulz, o investidor mais jovem até agora, com 34 anos. Recentemente, ele participou do show da RTL "Let’s Dance", mas não foi bem. Ele parece mais à vontade no palco dos "leões". Ele espera pelo show. Quanto aos fundadores, ele diz: "Nós, 'leões' e 'leonas', sempre dizemos: Eles vêm à 'cova dos leões' com seu bebê e querem que nós o criemos e o façamos crescer juntos."

Em seu espaço privado, Tijen Onaran é direta no chat. A investidora destaca a diversidade, a exposição e a digitalização. Ela gosta de conversar. Recentemente, ela fez um "pitch", apresentando um fundador de startup. "A energia foi incrivelmente boa", ela compartilha. Mas ela também é direta: "Não distribuímos dinheiro, investimos. Não sou uma dama filantrópica com excesso de riqueza". Ela pondera cuidadosamente onde investir e defende a honestidade: "Acredito que não precisamos infused romanticismo em situações que não o têm. Um 'não' autêntico é melhor do que um 'sim' enganoso".

"Gostaria de ver mais conceitos que nos dêem uma espiada no nosso futuro entre dois e cinco anos", Onaran revela sobre os fundadores. Estar à frente do jogo é o que a inovação significa.

Independentemente da afinidade pessoal, a série foi inegavelmente inovadora quando estreou em 2014. Seu período de maior sucesso foi a quinta temporada em 2018, com uma média de 2,96 milhões de espectadores - na Vox, que já foi famosa por conteúdo como culinária e viagens.

O mediador Amiaz Habtu, rodeado por um quarto cheio de sapatos ("Simplesmente adoro colecionar sapatos - e adorar encontrar o par perfeito para cada conjunto que uso."), ecoa como outras plataformas foram céticas com esse formato inicialmente. "Eles disseram: Isso não vai funcionar na Alemanha, já que os alemães não falam sobre finanças - muito menos sobre seus saldos bancários". O quarentão faz parte do show desde o início.

Habtu tem um diploma em administração de empresas e é, portanto, bem versado no assunto. Simultaneamente, ele é muito procurado como coach de vida. Ele oferece conforto a empreendedores desanimados que foram rejeitados com suas supostamente brilhantes ideias. Habtu é a personificação do calor neste formato.

Fica a ver como Ralf Dümmel vai conseguir manter uma harmonia entre as cores das solas de seus sapatos e as de seus lenços de bolso. A solução pode surpreendê-lo. " Sempre que compro uma camisa, também compro um lenço de bolso feito do mesmo tecido e cor da camisa", ele revela.

Em seguida, ele entrega esses lenços de bolso para um especialista em envelopamento de veículos, que já envelopou um veículo para ele. Dümmel pediu suas opções de cores na época. O homem disse: todas. Agora, ele tem as solas dos sapatos de Dümmel envelopadas em cores correspondentes. "Não é uma questão de necessidade, mas eu aprecio", diz Dümmel.

Ele selou esse acordo.

No dia 2 de setembro, Ralf Dümmel estará presente na temporada de aniversário de "Die Höhle der Löwen". Antes desse dia, ele precisa garantir que está pronto, já que vem se preparando para suas aparições no show com 42.000 xícaras de café nos últimos 10 anos.

No dia 2 de setembro, os fãs de "Die Höhle der Löwen" aguardam ansiosamente a presença de Dümmel no show, marcando outra edição de sua participação na popular série.

Leia também: