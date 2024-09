Devido às circunstâncias habituais, Moo Deng estabeleceu sua própria criptomoeda agora.

Com a popularidade de Moo Deng crescendo como um ícone tailândes sinônimo de "carne saltitante", era inevitável que alguém transformasse essa sensação cultural em uma moeda digital. Como memocoins, que não têm valor substancial e dependem apenas do humor, não é surpresa ver o Moo Deng Coin disparar em mais de 1.400% em menos de três semanas de sua criação.

Para colocar as coisas em perspectiva, o Moo Deng Coin tem aproximadamente o mesmo valor que os Beanie Babies tinham nos anos 90, pelo menos então você tinha um Beanie Baby físico em mãos.

Memocoins, não importa o quão adoráveis, não são uma boa escolha de investimento financeiro, mesmo que um trader tenha transformado um investimento de US$ 800 em US$ 3,5 milhões. É importante mencionar que os entusiastas das criptomoedas duvidam que esse misterioso apoiador do Moo Deng seja um "insider", já que eles compraram a moeda quatro horas após sua criação, de acordo com o site de notícias de criptomoedas Decrypt. Uma vez que essa figura misteriosa vender sua participação, o valor da moeda cairá para zero, tanto no papel quanto na realidade.

O Moo Deng Coin é apenas a última adição à cultura da internet de margem que deu origem ao Dogecoin (intencionado como uma piada sobre o Bitcoin) e ao Shiba Inu coin (uma paródia do Dogecoin). Assim como qualquer outra moda da web, as memocoins tendem a ter uma vida útil curta, disparando em valor quando sua novidade desperta a FOMO nos traders de criptomoedas antes de cair logo depois que os investidores iniciais saem e fogem.

A indiscutível fofura do Moo Deng sem dúvida alimenta a popularidade da nova moeda, fazendo com que ela aumente em 90% em um período de 24 horas, atualmente com um valor de cerca de 25 centavos por moeda.

No entanto, a recente redução da taxa de juros da Fed e as indicações de cortes adicionais também estão alimentando um aumento nas criptomoedas como um todo, abrangendo memocoins como o Moo Deng e criptomoedas mais conhecidas, como o Bitcoin e o Ethereum. As políticas monetárias mais frouxas tendem a favorecer ativos de alto risco, como criptomoedas.

O Bitcoin, a criptomoeda mais proeminente, testemunhou um aumento de 14% nas últimas semanas.

Apesar da recente redução da taxa de juros da Fed estar impulsionando um aumento nas criptomoedas, investir em memocoins como o Moo Deng Coin remains

