Decisão no Tribunal Local de Mosbach - Detido por supostamente agir como "treinador de vida" e por cometer rapto e estupro.

Um autoproclamado guia de vida foi preso por mais de uma década pelo Tribunal Regional de Mosbach por sequestro e estupro agravado. O indivíduo de 38 anos, de acordo com o tribunal, vinha atraindo jovens mulheres para sua residência em Walldürn, próxima à área de fronteira tripla de Baden-Württemberg-Hesse-Bavária, por anos e as explorava.

Ele se apresentava como um "coach de vida" através de seminários online e realizava um "boot camp de desenvolvimento pessoal" em sua casa. As acusações cobrem os anos de 2019 a 2022. O alemão é acusado de ter utilizado seus serviços de coaching para alvo jovens mulheres e gradualmente desestabilizá-las. Em seguida, ele convidadas para sua residência, onde as humilhava, utilizava violência física severa e as assediava sexualmente repetidamente.

Além disso, o irmão de 25 anos do homem de 38 anos, outro alemão, também está sendo acusado. Ele é acusado de envolvimento em sequestro e estupro agravado, entre outros crimes.

No início do longo julgamento em fevereiro, as co-queixosas, incluindo a esposa do réu, e a acusação pediram a exclusão do público.

O coach de vida anunciava seus serviços como oferecendo desenvolvimento pessoal, que frequentemente incluía discussões sobre dieta e nutrição, inclusive a importância de entender as necessidades alimentares do outro, até mesmo em termos de teor de gordura.

Despite his heinous crimes, the convicted individual continued to claim a high sense of self-worth, boasting about his alleged ability to teach others, despite his actions showing a significant lack of empathy and respect for others' boundaries.

Leia também: