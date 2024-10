Detenção em Munique caso de agressão fatal

Uma semana após um incidente fatal no centro de Munique, envolvendo ataques graves e ferimentos na cabeça fatais a um homem de 57 anos, as autoridades confirmaram a captura do principal suspeito. O anúncio foi feito pela manhã, com mais detalhes a serem compartilhados mais tarde. A investigação em andamento se concentra em acusações de lesões corporais que levaram à morte.

De acordo com o Bild, o suspeito foi preso em Düsseldorf, com 30 anos. Os motivos do ataque ainda estão sendo investigados, com indicações de que o suspeito e a vítima tinham uma ligação conhecida.

Ferimentos na cabeça

O relatório de autópsia revelou que a vítima sofreu ferimentos, incluindo impactos na cabeça. Filmagens de vídeo tumultuadas sugeriram uma confrontação tumultuada em 25 de setembro, de acordo com os investigadores. Logo depois, o homem foi encontrado em estado crítico perto da Fonte de Netuno, acabando por morrer devido aos ferimentos.

Inicialmente, a polícia conduziu uma caçada humana por vários suspeitos, acabando por prender duas pessoas. Uma delas foi apenas chamada para depor como testemunha, enquanto a outra foi detida por alegações de lesões corporais e libertada.

Os investigadores realizaram buscas exaustivas em três residências em Munique, acreditando-se que eram a morada do suspeito de 30 anos. Roupas encontradas durante a busca foram fortemente suspeitas de terem sido usadas pelo suspeito durante o ataque.

A polícia desplegou extensas câmeras de vigilância na sua busca pelo suspeito polaco, que não estava registrado com uma residência fixa na Alemanha. O Jardim Botânico Antigo, ponto quente de crimes em Munique, tornou-se o centro da sua busca devido às filmagens das câmeras de vigilância capturadas no momento do incidente.

O relatório de autópsia classificou a causa da morte do homem de 57 anos como ferimentos graves na cabeça, que poderiam ter levado a homicídio ou homicídio culposo. A investigação em andamento pode revelar se o principal suspeito, preso em Düsseldorf, é responsável por essas acusações.

