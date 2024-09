- Desvio de fundos dentro das empresas: Frequentemente cometido por funcionários internos

Em casos de fraude financeira ou apropriação indébita, os responsáveis geralmente estão na folha de pagamentos da empresa. De acordo com a Associação Alemã de Seguradores (GDV), apenas cerca de metade dos casos com histórico criminal resulta em danos de fontes externas. Os incidentes restantes são atos internos.

O prejuízo financeiro causado por criminosos internos ultrapassa significativamente o causado por ameaças externas. De acordo com relatórios, esses funcionários causam, em média, perdas de aproximadamente 125.000 euros para seus empregadores antes de serem presos. Por outro lado, criminosos externos tendem a causar uma média de 80.000 euros em danos. Os funcionários são frequentemente confiados com certo nível de responsabilidade e estão familiarizados com as vulnerabilidades de sua empresa.

Para sua investigação, o GDV examinou um total de 4.400 casos de danos de seguro de fiança.

Em ataques externos a empresas, os perpetradores agora estão aproveitando efetivamente as capacidades da IA. Eles usam isso, por exemplo, para gerar identidades falsas. "Alguns chegam ao ponto de se passar por membro do conselho ou diretor durante uma videoconferência", foi relatado. Os funcionários muitas vezes não identificam a fraude e, a pedido do suposto superior, transferem grandes quantias para contas estrangeiras.

