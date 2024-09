Desvela sua fórmula oculta para o contentamento: Günter Netzer

Aos 80 anos, uma lenda do futebol nascida na Alemanha comemora seu dia especial. Conhecido por suas habilidades profissionais, cargos de gerenciamento, empreendimentos e expertise na TV, Günter Netzer compartilha algumas insights sobre sua vida pessoal em uma entrevista com a revista "Kicker".

Atingindo oito décadas, Netzer acha que planejar nessa idade é absurdo. "Ei, como eu posso planejar alguma coisa aos 80? Isso seria ridículo", ele ri. Sua filosofia de vida sempre foi criar realização, o que o torna uma alma satisfeita. Ele enfatizou a importância da família e sua vida é tudo, menos perfeita.

O ex-campeão mundial e europeu, o Mestre do Meio-Campo do Borussia Mönchengladbach e Real Madrid, que saiu das categorias de base, não acredita em grandes festas. "Tenho 25 pessoas - amigos que marcaram minha vida - se juntando a nós. Nunca esqueci a gentileza deles e retribuí", compartilha Netzer.

O profissional aposentado, gerente, empresário e especialista em TV encontrou sua felicidade décadas atrás em sua vida pessoal. Aparições públicas de Netzer são raras. "Tenho uma família dos sonhos, uma esposa que ficou ao meu lado por 46 anos e me apoia, que é um sonho absoluto. Então, veio a melhor coisa da minha vida quando eu tinha 42 anos, essa filha pequena, a maior alegria da minha vida. Eles significam mais para mim do que todas as taças, condecorações e fama."

Günter Netzer reflete sobre sua vida com humildade e gratidão. "Não acredito no que a vida me deu. Consegui encerrar várias carreiras, mas ainda estou surpreso com como o destino cego me levou até aqui. Às vezes, pensei: 'Meu Deus, eu me sinto como se estivesse sendo guiado'."

A aparência dura de Netzer não o impede de reconhecer o preço da idade. "O joelho não é mais o que era", e suas costas lhe deixam desafios frescos todos os dias, ele admite. No entanto, "No meu 80º aniversário, não espero simpatia, mas uma comemoração - primeiro, por ter chegado tão longe, e segundo, por ter conseguido ficar nessa forma, pela qual sou grato."

Apesar do desgaste em seu corpo, especialmente no joelho, Netzer ainda é apaixonado pelo futebol. "[Mesmo aos 80], ainda gosto de assistir jogos de futebol", ele compartilha, revelando seu amor duradouro pelo esporte.

Apesar de sua ilustre carreira no futebol, Netzer encontra sua maior alegria em sua família. "O futebol é maravilhoso, mas minha família é meu verdadeiro tesouro", ele declara, enfatizando a importância de seus entes queridos acima de seus feitos profissionais.

