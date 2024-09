Destaque semanal de estilo: o casaco de banho aconchegante e fofa da Rihanna

Entrando no seu banheiro, você recebeu uma aprovação semelhante ao estilo de Rihanna. No lançamento do Reino Unido de seu novo empreendimento de beleza, Fenty Hair, a superestrela internacional posou para fotos do lado de fora da famosa loja de departamentos de Londres, Selfridges, não em tecidos de luxo como cetim ou seda, mas em um roupão aconchegante.

O roupão claro e macio foi desenhado por Jacquemus e estilizado por Jaheel Weaver, combinado com sapatos dourados de bico fino e longas argolas de cristal. Ele estreou na passarela durante sua coleção de outono-inverno de junho de 2024 em Capri.

Na passarela, era o tipo de roupa que você imaginaria que uma mulher italiana rica usaria na privacidade de sua casa - ou no máximo, na sacada de uma mansão antiga, saboreando um copo de vinho. Mas em Rihanna, com o rosto enfeitado com uma maquiagem completa e o cabelo preto brilhante penteado para trás, o item de banheiro foi transformado em uma roupa sofisticada e invejável para a noite.

Rihanna não foi a primeira a tentar elevar um roupão a um status de alta costura; em 2017, a cantora Rita Ora desfilou no tapete vermelho do MTV EMAs com o cabelo enrolado em uma toalha e usando um roupão branco cristalizado e saltos. Ela estava coberta de diamantes, desde os colares até as argolas, e até mesmo tinha uma falsa logomarca de hotel em seu roupão. O conjunto foi criado por Palomo Spain. Ora continuou a brincadeira durante seu show ao vivo, mudando para um roupão mais curto.

Recentemente, Isabelle Huppert tem defendido que os tecidos inspirados em roupões mereçam um tratamento de tapete vermelho. Neste ano do Festival de Cannes, Huppert usou um roupão peludo da Balenciaga, amarrado na cintura e realçado com seus óculos escuros típicos, várias gargantilhas da De Beers e um corte de cabelo desgrenhado. Ela finalizou o look com 'pantaboots' da Balenciaga em tom de pele, adicionando à ilusão de alta moda de ter acabado de sair do chuveiro.

Agora, qualquer um pode se sentir tão glamoroso quanto Rihanna - tudo a partir do conforto de sua própria casa.

O roupão de banho de Rihanna, estilizado com sapatos dourados e argolas, mostra como a moda pode elevar até mesmo itens de estilo cotidiano. De fato, muitos celebridades já experimentaram transformar roupões em moda de alta-costura, como Rita Ora no MTV EMAs e Isabelle Huppert no Festival de Cannes.

