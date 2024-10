Destaque semanal de estilo: Gigi Hadid se esvazia na passarela em um mini vestido feito de fita adesiva.

Em uma sexta-feira, Hadid desfilou no show da Vetements durante a Semana de Moda de Paris, envolvida em uma rolo de papel-aluminizado vermelho e amarelo com a logomarca DHL. A ferramenta kitsch foi transformada em um vestido sem alças e com saltos combinando, também presos com o mesmo papel-aluminizado. "Ela entregou", ecoou uma popular publicação nas redes sociais. "A UPS tem 24 horas para responder", brincou outra.

Embora isso possa ser um dos looks mais econômicos apresentados em uma passarela de luxo esta temporada, a ideia de usar papel-aluminizado como tecido não é nova. Em 2017, Raf Simmons usou fitas personalizadas com a inscrição "Walk with Me" e "RSYP Youth Project" para prender sobretudos de lã nos modelos. Da mesma forma, inspirado pelo lixo, Jeremy Scott apresentou vestidos com fitas e decorações de papel-aluminizado na mesma época. Avançando para 2022, Kim Kardashian chamou a atenção quando entrou no desfile da Balenciaga em Paris, envolvida quase da cabeça aos pés em fita policial amarela e preta da Balenciaga. De acordo com a chefe de moda do New York Times, Vanessa Friedman, o visual de Kardashian produzia um "som pegajoso, como de fita adesiva" a cada passo.

O papel-aluminizado ganhou popularidade durante a Segunda Guerra Mundial, criado por Vesta Stoudt, uma mãe e trabalhadora de uma fábrica de munições americana, que observou um método melhor para embalar as caixas de munição dos soldados. Em pouco tempo, o papel-aluminizado transformou-se em uma solução universal para incontáveis problemas, desde consertar botas a reforçar capôs de jipes a improvisar ataduras de primeiros-socorros. Na década de 2010, o adesivo foi além da funcionalidade, evoluindo para um acessório atraente: rolos com gráficos da Hello Kitty, em versões fluorescentes e até com cheiros agradáveis. Participar de um desafio de vestidos de papel-aluminizado era uma tarefa cobiçada no reality show de moda, Project Runway, enquanto em 2010, para o videoclipe premiado "Telephone" de Beyoncé e Lady Gaga, Lady Gaga se contorcia em uma cela de prisão usando apenas metros de fita de alerta amarela.

O primeiro desfile de moda de papel-aluminizado realizado na Universidade Estadual da Iowa foi coberto pelo New York Times em 2011, limitando as entradas apenas às criações feitas com o item favorito da loja de ferragens. Infelizmente, o evento foi encerrado em 2015 devido à "participação fraca", mas os fãs incondicionais do papel-aluminizado não devem se sentir desencorajados. Com tendências como a Vetements e a Balenciaga apoiando novamente o material rebelde, o rolo pode ainda ter algumas voltas pela frente.

